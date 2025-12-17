ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ (SSC) 2026ರ GD ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು, ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25,487 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. &nbsp;

ನವದೆಹಲಿ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ (SSC) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ SSC GD ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ 2026 ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರ ಆಸೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿದಂತಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು (CAPFs), ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ (AR) ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ (SSF) ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ವೇತನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿವೆ.

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

SSC ಡಿಸೆಂಬರ್ 01, 2025ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, SSC GD 2026 ನೇಮಕಾತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

  • ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ: 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
  • ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 (ರಾತ್ರಿ 11:00)
  • ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 01 ಜನವರಿ 2026 (ರಾತ್ರಿ 11:00)
  • ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಂಡೋ: 08 ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ 10 ಜನವರಿ 2026 (ರಾತ್ರಿ 11:00)
  • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (CBE): ಫೆಬ್ರವರಿ – ಏಪ್ರಿಲ್ 2026

SSC GD ನೇಮಕಾತಿ 2025–26 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಭಾಗಗಳು

ಈ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಡಿ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ:

  • BSF – ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ
  • CISF – ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ
  • CRPF – ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ
  • ITBP – ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್
  • SSB – ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ
  • AR – ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ (ರೈಫಲ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಜಿಡಿ)
  • SSF – ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಬಲ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

SSC GD 2026 ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25,487 ಹುದ್ದೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ:

ಪುರುಷರು: 23,467 ಹುದ್ದೆಗಳು

ಮಹಿಳೆಯರು: 2,020 ಹುದ್ದೆಗಳು

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

BSF 616

CISF 14,595

CRPF 5,490

SSB 1,764

ITBP 1,293

ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ 1,706

SSF 23

ಒಟ್ಟು 25,487

SSC GD ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು

1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರಬೇಕು.

2. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 01 ಜನವರಿ 2026ರೊಳಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ (10ನೇ ತರಗತಿ) ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು.

3. ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ

ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು: 18 ವರ್ಷ

ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು: 23 ವರ್ಷ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 02 ಜನವರಿ 2003 ರಿಂದ 01 ಜನವರಿ 2008ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿರಬೇಕು (ಎರಡೂ ದಿನಾಂಕಗಳು ಸೇರಿ).

ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ

SC/ST: 5 ವರ್ಷ

OBC: 3 ವರ್ಷ

ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು: ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

1984ರ ಗಲಭೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮಕ್ಕಳು/ಅವಲಂಬಿತರು: ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯಿತಿ

ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ

ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮಟ್ಟ–3ರಡಿ ₹21,700 ರಿಂದ ₹69,100 ವರೆಗೆ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ, ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಭತ್ಯೆಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ / OBC / EWS: ₹100

SC / ST / ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು / ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು: ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು

  • ಯುಪಿಐ
  • ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
  • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ / ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್