ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಇದೀಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ KVN ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೆಂಬಲದ ‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಖುಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ತಮ್ಮ ಕನಸು ಇದೀಗ ‘ಬೇಲ್’ ಮೂಲಕ ನನಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆ ಕನಸು ಈಗ ನನಸು!
ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಯಣ ‘ಹೃದಯ ಹೃದಯ’ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 16-17 ವರ್ಷ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆಗ ಶಿವಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಯಣ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ‘ಹೃದಯ ಹೃದಯ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೇವಲ ಹಾಡೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಒಂದು ದಿನ ಶಿವಣ್ಣ ಜೊತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನನಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಶಿವಣ್ಣ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ಕನಸು ಈಗ ನನಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಸಂಗೀತಾರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು
‘ಖಡ್ಗಂ’, ‘ಪಿತಾಮಗನ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸಂಗೀತಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ನಲ್ಲ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೂರವಿದ್ದ ಸಂಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪವನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಕಥೆಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಮೂಡಿತು ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮನ್ನು ‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಗೂ ಸಂಗೀತಾ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬೇಲ್’ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಕುಟುಂಬದಂತಹ ಆತ್ಮೀಯತೆ
ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಇಡೀ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಹನಟ ಧೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಾಯಿ-ಮಗಳಂತಹ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮೂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳು ಮಾತನಾಡುವವರೊಬ್ಬರು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಸೇವಿಯರ್’!
ಚಿತ್ರದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ವೈದ್ಯ ಎಸ್. ಅವರು ಸಂಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. ಇಡೀ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ತಮಗೆ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಹಾಸ್ಯಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವೂ ಸಂಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ಶಿವಣ್ಣ ಆಂಥಮ್' ತಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂಗೀತಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಗೀತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಕಂಬ್ಯಾಕ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಿರುವುದು ‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.