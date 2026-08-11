ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ಮೈಲೇಜ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಕಾರುಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ, ಸಖತ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಟಾಪ್ 5 ಕಾರುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಓಡಾಡುವವರಿಗೆ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಅದರ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು 'ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ' (Maintenance) ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ (Maruti Suzuki Celerio)
ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
- ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ಅಂದಾಜು ರೂ. 4.70 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್)
- ಮೈಲೇಜ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್: 24.97 – 26.68 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀಟರ್; ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG): 34.43 ಕಿ.ಮೀ/ಕೆಜಿ.
- ವಿಶೇಷತೆ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕೆ10ಸಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ K10 (Maruti Suzuki Alto K10)
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರು ಆಲ್ಟೊ. ಈಗ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ಅಂದಾಜು ರೂ. 3.70 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್)
- ಮೈಲೇಜ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್: 24.39 – 24.90 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀಟರ್; ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG): 33.85 ಕಿ.ಮೀ/ಕೆಜಿ.
- ವಿಶೇಷತೆ: ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ (Maruti Suzuki S-Presso)
ಮಿನಿ ಎಸ್ಯುವಿ (SUV) ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಉತ್ತಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದರ ವಿಶೇಷ.
- ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ಅಂದಾಜು ರೂ. 3.50 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್)
- ಮೈಲೇಜ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್: 24.12 – 25.30 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀಟರ್; ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG): 32.73 ಕಿ.ಮೀ/ಕೆಜಿ.
- ವಿಶೇಷತೆ: ಎತ್ತರದ ಸೀಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಪೇಸ್.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ (Renault Kwid)
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ.
- ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ಅಂದಾಜು ರೂ. 4.30 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್)
- ಮೈಲೇಜ್: 21.7 – 22.0 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀಟರ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್).
- ವಿಶೇಷತೆ: 8-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್.
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ (Tata Tiago - Base Variant)
ಸೇಫ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು 4-ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ಅಂದಾಜು ರೂ. 4.70 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್)
- ಮೈಲೇಜ್: 20.01 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀಟರ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್).
- ವಿಶೇಷತೆ: ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಾರುತಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಫೀಚರ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಉತ್ತಮ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಕಾರು ಬೇಕೆಂದರೆ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಜ್ಞರು.