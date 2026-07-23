ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರೆಝಾ ಎಸ್‌ಯುವಿಯ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತ್ ಎನ್‌ಸಿಎಪಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಮಾದರಿಯು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್‌ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ (ಜು.23): ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ 'ಬ್ರೆಝಾ'ದ (Brezza) ‘ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್’ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಕಾರಿನ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದರೂ, ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ಭಾರತ್ ಎನ್‌ಸಿಎಪಿ' (Bharat NCAP) ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರು ವಯಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗರಿಷ್ಠ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸೆಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಮಾರುತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಬದಲಾವಣೆ

ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಕಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಹಲವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಂಪರ್, ಅಪ್‌ಡೇಟೆಡ್‌ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಶೈಲಿಯ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬ್ರೆಝಾಗೆ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗುರುತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡಿವೆ.

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ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ

ಈ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯವೆಂದರೆ ಇದರ ಸುರಕ್ಷತೆ. ಭಾರತ ಎನ್‌ಸಿಎಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ (Adult Occupant Protection - AOP) ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ (Child Occupant Protection - COP) ಎಂಬ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಇದು 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದೀಗ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ (ದೇಹದ ದೃಢತೆ) ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಈ ರೇಟಿಂಗ್‌ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಫೀಚರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್

ನೂತನ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಪವರ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್‌ಗಳು, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಾಲನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಹಲವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಇವು ಕಾರಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಿವೆ.

ಇಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಂತಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನೂತನ ಬ್ರೆಝಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1.0-ಲೀಟರ್ ಬೂಸ್ಟರ್‌ಜೆಟ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ (Boosterjet Turbo-Petrol Engine) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿಎನ್‌ಜಿ (CNG) ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ (ಡಿಕ್ಕಿ ಜಾಗ) ಮೇಲಾಗುವ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆ, ನೂತನ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯುತ ಇಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್, ಸಬ್-4 ಮೀಟರ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.

Safety Ratings of MARUTI - BREZZA