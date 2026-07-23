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- ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್, ಕಾರಿನ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ತೆಗೆದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು!
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್, ಕಾರಿನ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ತೆಗೆದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು!
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ ಎಎಂಜಿ ಇ-ಕ್ಲಾಸ್, 'ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಎಎಂಜಿ ಇ 53 ಹೈಬ್ರಿಡ್ 4ಮ್ಯಾಟಿಕ್+' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 3.0-ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಎಎಂಜಿ ಇ 53 ಹೈಬ್ರಿಡ್
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್, ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಎಎಂಜಿ ಇ 53 ಹೈಬ್ರಿಡ್ 4ಮ್ಯಾಟಿಕ್+ (Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+) ಕಾರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ ಎಎಂಜಿ ಇ-ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾದರಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ (Performance) ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಆಕರ್ಷಕ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ (Variants) ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ (Performance Edition): ₹1.45 ಕೋಟಿ
ರೇಸಿಂಗ್ ಎಡಿಷನ್ (Racing Edition): ₹1.48 ಕೋಟಿ
ಇಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಎಎಂಜಿ ಇ 53 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 3.0-ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ, ಇನ್-ಲೈನ್ ಆರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಒಂಟಿಯಾಗಿ 449 hp ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, 'ಎಎಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ಶಿಫ್ಟ್ ಟಿಸಿಟಿ 9ಜಿ' (AMG SPEEDSHIFT TCT 9G) ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾದ 120 kW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಯೋಜಿತ ಶಕ್ತಿ (Combined Output): ಈ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ 585 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 750 Nm ನಷ್ಟು ಭಾರಿ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ.
ರೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್: ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ 'ರೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್' (RACE START) ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರಿನ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 612 hp ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವೇಗವರ್ಧನೆ (Acceleration): ಈ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ ಕೇವಲ 3.8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ 100 ಕಿಮೀ (0-100 kmph) ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇವಿ ರೇಂಜ್
ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 28.6 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ (ಇದರಲ್ಲಿ 21.2 kWh ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) 400V ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಧನವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಚಲಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೇಂಜ್: ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಾರು ಗರಿಷ್ಠ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ (WLTP ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ) ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಗರಿಷ್ಠ 140 km/h ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲದು.
ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: 60kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿದಾಗ, ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 80 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಎಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ 11 kW ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ AC ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 2.25 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 0 ರಿಂದ 100 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಸ್
ಉತ್ತಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾದರಿಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಎಎಂಜಿ ರೈಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ (AMG Ride Control Suspension) ಮತ್ತು ಎಎಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ 4ಮ್ಯಾಟಿಕ್+ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (All-Wheel Drive) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಎಎಂಜಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್' ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್+, ಸ್ಲಿಪರಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ "ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್" ಮತ್ತು "ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೋಲ್ಡ್" ಎಂಬ ಎರಡು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಡ್ಗಳೂ ಇವೆ. ಇವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ (Exterior Design)
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಎಎಂಜಿ ಇ 53 ಕಾರಿನ ಹೊರವಿನ್ಯಾಸವು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾದ ಸ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಎಮ್ಜಿ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಿಲ್, ದೊಡ್ಡ ಏರ್ ಇನ್ಟೇಕ್ಗಳಿರುವ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ 11 ಎಂಎಂ ಅಗಲವಾಗಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮುಡ್ಡಾಡುಗಳು (Front Fenders) ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲಶ್-ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಗಳು, ಎಎಮ್ಜಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ 20-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಬಂಪರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೂಟ್-ಲಿಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್, ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ರೇಸಿಂಗ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಕ್ವಾಡ್ ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ (ನಾಲ್ಕು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಪೈಪ್ಗಳು) ಕಾರಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫೀಚರ್ಸ್
ಕಾರಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಾಂಗಣವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಖಾಸೀನತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಗೆ ಎಎಮ್ಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ವಿಶೇಷ ಡೋರ್ ಸಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್: ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 14.4-ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್: ಚಾಲಕರಿಗಾಗಿ 12.3-ಇಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್.
ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರ್ಮೆಸ್ಟರ್ (Burmester) ಸರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಸೌಕರ್ಯಗಳು: ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (HUD), ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, ತಾಪನ (Heating) ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಮುಂಭಾಗದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೀಟುಗಳು, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಸಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುವ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್.
ಸುರಕ್ಷತೆ: ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS) ಮತ್ತು ಚಾಲಕನ ಗಮನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಈ ಕಾರು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.