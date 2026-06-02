ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 58 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಜೂ.2): ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ರಂಗದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 31 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ (Year-on-Year) ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ಯುವಿ (SUV) ವಿಭಾಗವೊಂದರಲ್ಲೇ 58 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
58 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈ ಸೇರಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಸ್ಯುವಿ!
ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಸ್ಯುವಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 99,636 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತೀಯ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ 58,021 ಯುನಿಟ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು (ಎಸ್ಯುವಿ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ರಫ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವು 59,573 ಯುನಿಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 11 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-ಎನ್ (Scorpio-N), ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್, ಥಾರ್ (Thar), ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 3ಎಕ್ಸ್ಓ (XUV 3XO), ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 700 ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ಎಕ್ಸ್ಇವಿ 9ಇ (XEV 9e), ಎಕ್ಸ್ಇವಿ 9ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಇ 6 (BE 6) ವಾಹನಗಳು ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ (Commercial Vehicles) ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ಜಂಪ್!
ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
2 ಟನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ವಿಭಾಗ: ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು 3,490 ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 2,580 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 35 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
2 ರಿಂದ 3.5 ಟನ್ ತೂಕದ ವಿಭಾಗ: ಈ ಮಧ್ಯಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 20,589 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 16 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ (3-Wheeler) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.89 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ!
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾರಾಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6,635 ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12,536 ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 89 ರಷ್ಟು ದೈತ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು (EV 3-Wheelers) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ.
ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಾಹನಗಳ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5,000 ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಫ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣವು 3,646 ಯುನಿಟ್ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 37 ರಷ್ಟು ಬಂಪರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.