ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಸ್‌ಯುವಿ 'ಎಂಜಿ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.&nbsp;

ಮುಂಬೈ/ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಮೇ.26): ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ರಾಜನಂತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ (Toyota Fortuner) ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ (JSW MG Motor India) ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಸ್‌ಯುವಿ ‘ಎಂಜಿ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್’ (MG Majestor) ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇಳಿಸಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ‘D+’ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನ ಈ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಸ್‌ಯುವಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಹಲೋಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಬೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ, ಬೆಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟ

ಕಾರಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಕಂಪನಿಯು ಕಾರಿನ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ (Pre-Booking) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ₹41,000 ಟೋಕನ್ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ (www.mgmotor.co.in) ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ಕಾರನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾರಿನ ಆದ್ಯತೆಯ ವಿತರಣೆ (Priority Delivery) ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೋಟದ (Special Preview) ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ?

ಗಾತ್ರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಂಜಿ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ (5046 ಮಿಮೀ), ಅತ್ಯಂತ ಅಗಲವಾದ (2016 ಮಿಮೀ) ಮತ್ತು ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ (1870 ಮಿಮೀ) ಕಾರಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,950 ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟಿದೆ.

ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ ಲುಕ್: ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಆರ್‌ಎಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 19 ಇಂಚಿನ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕುಲರ್ ಬಾಡಿ ಲೈನ್‌ಗಳು ಕಾರಿಗೆ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟೇಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಇವೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ

ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಕಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಾಗಿ ಎರಡು 12.3 ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಜರ್, ಮಲ್ಟಿ-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸೀಟುಗಳು, ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ವಿಶಾಲವಾದ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್ ಮತ್ತು 12-ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳ ಜೆಬಿಎಲ್ (JBL) ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್: ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್-2 ಎಡಿಎಎಸ್ (ADAS), 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಹಿಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇವೆ. ಈ ಕಾರು 219 ಮಿಮೀ ಗ್ರಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 810 ಮಿಮೀ ಆಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ (Water Wading) ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2.0 ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದು, ಇದು 215.5 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 478.5 ಎನ್ಎಮ್ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡ್ ಇದ್ದು ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಕ್ (ಫ್ರಂಟ್, ರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್) ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ 4WD ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 10 ಆಫ್-ರೋಡ್ ಮೋಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ‘5-5-5 ಓನರ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್’

ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲು ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಂಜಿ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ‘5-5-5 ಓನರ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್’ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

  • 5 ವರ್ಷಗಳ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾರಂಟಿ.
  • 5 ವರ್ಷಗಳ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್‌ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ (ರಸ್ತೆಬದಿಯ ನೆರವು).
  • 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಲೇಬರ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ (ಉಚಿತ ಲೇಬರ್ ಸೇವೆಗಳು).