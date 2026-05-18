ಥಾರ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಕೇವಲ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ!
ಥಾರ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಕೇವಲ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ!
ಯುವಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾವತಿಸಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಲೇಖನವು ಅದರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಯೋಜನೆ, ಇಎಂಐ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್
ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ಕ್ರೇಜಿ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಎಸ್ಯುವಿ (SUV) ಎಂದರೆ ಅದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ (Mahindra Thar). ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಥಾರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾಹನವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದೊಂದು ಯುವಕರ ಸಾಹಸದ ಸಂಕೇತ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿದೆ (Status Symbol).
4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು
ತನ್ನ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ಇರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕೇವಲ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ರಗಡ್ ಕಾರನ್ನು ನೀವು ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಇರುವ ಈ ಸುಲಭ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಿಗುವ ಸಾಲ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಇಎಂಐ (EMI) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಥಾರ್ ಕಾರಿನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಥಾರ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 9.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಬೆಲೆ 17.62 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಾರು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯುವಾಗ (On-Road Price) ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಒ (RTO) ನೋಂದಣಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ (ವಿಮೆ) ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಥಾರ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ 12 ಲಕ್ಷ ಆಗಬಹುದು
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಕಾರಿನ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ನ 'AXT RWD' ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 9,99,500 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಒ ವೆಚ್ಚ 87,456 ರೂಪಾಯಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ (ವಿಮೆ) ವೆಚ್ಚ 49,539 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವೆಚ್ಚಗಳಾಗಿ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಈ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ 11,96,495 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಇಎಂಐ (EMI) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾರನ್ನು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ (An initial payment) ಪಾವತಿಸಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ 7,96,495 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಕಾರು ಸಾಲ (Car Loan) ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ: 7,96,495 ರೂಪಾಯಿಗಳು.
ಸಾಲದ ಅವಧಿ: 5 ವರ್ಷಗಳು (60 ತಿಂಗಳು).
ಅಂದಾಜು ಬಡ್ಡಿ ದರ: ಶೇಕಡಾ 10% ರಷ್ಟು.
ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ (EMI): ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು 16,923 ರೂಪಾಯಿ ಕಂತನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
2.18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ
ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಕಂತನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು 2,18,895 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 14,15,390 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಕಡಿಮೆ
ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ ಹೊರೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು (Tenure) ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದೆ.