ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ 'ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ'ಯನ್ನು ಹೊಸ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಕಾರು, ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್ (BaaS) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಮೇ.28): ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೇ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (Tata Motors) ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ ಆದ ‘ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ’ (Tata Tiago EV) ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ 6.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಇದರಲ್ಲಿ BaaS (Battery-as-a-Service - ಬ್ಯಾಟರಿ ಏಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 4.69 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಟರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಮೈಲೇಜ್
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 19.2kWh ಮತ್ತು 24kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾಡೆಲ್ (24kWh): ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 285 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾಡೆಲ್ (19.2kWh): ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 226 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ 35 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 80% ಚಾರ್ಜಿಂಗ್!
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಕಾರು ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸಿ (DC) ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 35 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 10 ರಿಂದ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 18 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಈ ಕಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತಲೂ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್
ಹೊಸ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಕಾರನ್ನು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ (LED) ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳು (DRLs) ಮತ್ತು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೇಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಾರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ 15 ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಸ್ (ಚಕ್ರಗಳು), ಬ್ಲಾಕ್ ರೂಫ್ (ಕಪ್ಪು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ) ಮತ್ತು ಶಾರ್ಕ್ ಫಿನ್ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್
ಕಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲೂ (Interior) ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 10.25 ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ (Android Auto) ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ (Apple CarPlay) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಕೂಲ್ಡ್ ಗ್ಲೌವ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಹಿಂಭಾಗದ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಗಳು (Rear AC Vents) ಮತ್ತು ಆಟೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಒಆರ್ವಿಎಂ (ORVM) ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಈ ಅಗ್ಗದ ಇವಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.