ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಮರುಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.17): ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ (Bajaj Auto) ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೈಕ್ 'ಪಲ್ಸರ್ 180' (Pulsar 180) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಈ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ (Relaunch) ಮಾಡಿತ್ತು. ಮರುಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ರೀ-ಲಾಂಚ್!
ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿಯು ಪಲ್ಸರ್ 180 ಬೈಕ್ ಅನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಷೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹1.22 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 180cc ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ TVS Apache RTR 180 ಬೈಕ್ಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಇದರ ಮರುಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸರ್ 125, ಪಲ್ಸರ್ 150 ಮತ್ತು ಪಲ್ಸರ್ 220F ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೈಕ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗುವ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಪಲ್ಸರ್ N125 (Pulsar N125) ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಲ್ಸರ್ 180 ಮರುಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಇರುವ ದುರ್ಬಲ ಬೇಡಿಕೆಯ (Weak demand) ಕಡೆಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಪಲ್ಸರ್ 180 ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 178.6cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಂಜಿನ್ 8,500 rpm ನಲ್ಲಿ 17 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 6,500 rpm ನಲ್ಲಿ 15 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ABS (ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 280mm ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 230mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೈಕ್ನ ಒಟ್ಟು ತೂಕ 156 ಕೆಜಿ ಆಗಿದ್ದು, 15 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು.
TVS Apache RTR 180 ಜೊತೆಗಿತ್ತು ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ
₹1.22 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಷೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 180 ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ RTR 180 ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ₹4,000 ಅಗ್ಗವಾಗಿತ್ತು. 180cc ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾಚೆ RTR 180 ಈಗಾಗಲೇ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ; ಆದರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ ಕೆಲವು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು.