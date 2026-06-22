ದೂರದ ನಗರಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.22): ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಬೇರಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ದೂರದ ಹೊಸ ನಗರಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ಸ್ವತಃ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ದಣಿವಿನ ಜೊತೆಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ (Indian Railways) 'ಕಾರ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಸೇವೆ' ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡುವುದೂ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಸಲ್ ಸೇವೆಯಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಲಗೇಜ್ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ನೀವು ತಲುಪಬೇಕಾದ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಕಾರ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು (Documents Required)
ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಚೇರಿಗೆ (Parcel Office) ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:
- ಕಾರಿನ ಆರ್ಸಿ ಬುಕ್ (RC Book)
- ಮಾಲೀಕರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ)
- ಇತರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳು, ಕಾರಿನ ವಿಮೆ, ಪಿಯುಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ (Condition) ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ತಪಾಸಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಕಾರನ್ನು ರೈಲಿಗೆ ಹತ್ತಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕವರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೀರುಗಳು (Scratches) ಬೀಳುವ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾರು ಪ್ರಕಾರದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ
- ಸಣ್ಣ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು (ಉದಾ. ಆಲ್ಟೊ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್): ₹5,000 – ₹11,000
- ಸೆಡಾನ್ಗಳು (ಉದಾ. ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ, ಡಿಜೈರ್): ₹6,000 – ₹12,000
- ಎಸ್ಯುವಿಗಳು (ಉದಾ. ಕ್ರೆಟಾ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ): ₹7,000 – ₹13,000
- ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು (ಉದಾ. ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು, ಆಡಿ): ₹10,000 – ₹18,000+
ದೂರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ
- 500 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ: ₹3,000 – ₹8,000
- 500 ರಿಂದ 1,000 ಕಿ.ಮೀ: ₹7,000 – ₹12,000
- 1,000 ರಿಂದ 2,000 ಕಿ.ಮೀ: ₹10,000 – ₹16,000
- 2,000 ಕಿ.ಮೀ+: ₹15,000 – ₹25,000
ಪಾರ್ಸಲ್ ನಿಯಮಗಳು
ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಕಾರನ್ನು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲು ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ನೀವು ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರ (Distance) ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು (Size of the Car) ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದೂರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ವೆಚ್ಚ, ಟೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸುದೀರ್ಘ ದಣಿವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಇಂಧನದ ನಿಯಮ (Fuel Rule): ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಧನ (ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್) ಇರಲು ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ. ಇಂಧನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾದರಿ
ಲಗೇಜ್ ಮೋಡ್: ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಗೇಜ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಾದರಿ ಅಗ್ಗ. ಆದರೆ, ನೀವು ವಾಹನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮೋಡ್: ಕಾರನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೂಲ ದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾರನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ನಿಗದಿತ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕಾರ್ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಅಸಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (Original Documents) ತೋರಿಸಿ ಕಾರನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಾರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.