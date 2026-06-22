CNG ಕಾರುಗಳು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಹುಂಡೈ, ಮಾರುತಿ, ಮತ್ತು ಟಾಟಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಾದರಿಗಳಾದ ಗ್ರಾಂಡ್ i10 ನಿಯೋಸ್, ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್, ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್, ಮತ್ತು ಟಿಯಾಗೊ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಮುಂಬೈ (ಜೂ.22): ನೀವು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಕಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG) ಕಾರುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ (Discount) ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮೈಲೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಟಾಪ್ 5 ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹುಂಡೈ ಗ್ರಾಂಡ್ i10 ನಿಯೋಸ್ (Hyundai Grand i10 Nios CNG)
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಹುಂಡೈ ಗ್ರಾಂಡ್ i10 ನಿಯೋಸ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
- ಒಟ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ: ಸುಮಾರು 75,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಆಫರ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಆಫರ್: ಇದರಲ್ಲಿ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ (Cash Discount), ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್, ಸ್ಕ್ರಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
- ಬೆಲೆ: ಈ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 5.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 7.77 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇದೆ.
ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ (Maruti WagonR CNG)
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಕಡಿಮೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಈ ಕಾರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
- ಒಟ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ: ಇದರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ವೆರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 52,500 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಆಫರ್: ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ಬೆಲೆ: ಈ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 4.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ (Maruti Swift CNG)
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾದರೆ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
- ಒಟ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ: ಇದರ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಬೆಲೆ: ಈ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 5.79 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ (Tata Altroz CNG)
ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರು ಆಗಿರುವ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರು ತನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
- ಒಟ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ: ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಬೆಲೆ: ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ 6.30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 10.77 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ (Tata Tiago CNG)
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಕಾರನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ಒಟ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ: ಕಂಪನಿಯು ಇದರ ಆಯ್ದ ವೆರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
- ಆಫರ್: ಗ್ರಾಹಕರು ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಪೇಜ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಬೆಲೆ: ಈ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 4.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ಆಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಆಯಾ ನಗರ, ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ವೆರಿಯೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಶೋರೂಂ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.