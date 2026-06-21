ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, 3 ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ, ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಹೊಂಡಾ ಕಾರ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿ ಮುಂದಿನ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೊಸ ಸಿಟಿ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬರಲಿರುವ ಈ ಮೂರು ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೋಂಡಾ ZR-V
ಇದು ಹೋಂಡಾದ ಹೊಸ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ. ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಜಪಾನ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 181 bhp ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 22.8 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 9-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 10.2-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಎಂಟು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ (ADAS) ಫೀಚರ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ. 2026ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್
ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್ 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇದರ ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಬಂಪರ್, ಗ್ರಿಲ್, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 17-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಶನ್, ಮತ್ತು ಪವರ್-ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ನಂತಹ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇರಲಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಆಲ್ಫಾ
ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (EV) ಮಿಡ್-ಸೈಜ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾದಂತಹ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ (LFP) ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಇದರ ವೀಲ್ಬೇಸ್ 2,700 ರಿಂದ 2,800 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಇದು ಉತ್ತಮ ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 2027ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.