2027ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ನ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ 'ಗರುಡ್' ಕೋಡ್ನೇಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ADASನಂತಹ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, BS7 ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಭಾರತದ ಅತಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದರ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್, ಹಲವು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಫೀಚರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಫೇವರಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತ್ತು.
2017ರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ನೆಕ್ಸಾನ್ಗೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಈಗ, 2027ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ತರಲು ಕಂಪನಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಡಿಸೈನ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಅನ್ನು ಈಗಿರುವ X1 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾದ X1 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್, ಸೆಡಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಂತಹ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೆ ಟಾಟಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಜೆಸ್ಟ್ನಂತಹ ಕಾರುಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನೆಕ್ಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್
ಹೊಸ ನೆಕ್ಸಾನ್ಗೆ 'ಗರುಡ್' ಎಂದು ಕೋಡ್ ನೇಮ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸೈನ್, ಟಾಟಾದ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾರ್ಪ್ ಆದ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್, ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇರಬಹುದು.
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಫೀಚರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿಸುವ ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಸಿಎನ್ಜಿ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ
ಹೊಸ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು 120 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 170 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಿಎನ್ಜಿ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಹೊಸ ನೆಕ್ಸಾನ್ನ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 2027ರ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಸ BS7 ಎಮಿಷನ್ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವುದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗಿರುವ 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ BS6 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು BS7ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಖರ್ಚಿನ ಕೆಲಸ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಡೀಸೆಲ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಹೊಸ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಈಗಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್, 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಎಎಂಟಿ ಮತ್ತು 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸಿಟಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 2027ರ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡರ್ನ್, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಎಸ್ಯುವಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದ್ದರೂ, ಆರಂಭಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.