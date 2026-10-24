ಏರ್‌ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಮುಕ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟಿಟಿ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಮೂಲಕ 30 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 18ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಬೆಂಗಳೂರು: ತನ್ನ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನರಂಜನೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಏರ್‌ಟೆಲ್, ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜತೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ.

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯ

ಇಂದಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಕೇವಲ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ-ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್‌ಗಳ ಫಾಲೋ, ಸಂಗೀತ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಈ ಬದಲಾದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಈ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಜತೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್, ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ.

₹200 ಒಟಿಟಿ ಟಾಪ್-ಅಪ್

ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ₹200 ಒಟಿಟಿ ಟಾಪ್-ಅಪ್ (30 ಜಿಬಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಜತೆಗೆ) ಪ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್, ಜೀ5 ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಸೋನಿಲೀವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 18ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ.

Related Articles

Related image1
ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟ Airtel, ಅತ್ಯಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮೂರು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್
Related image2
ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೇಟಾ, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಏರ್‌ಟೆಲ್

28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲಾನ್

ಯಾವುದೇ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಆ್ಯಪ್‌ನ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಟಿಟಿಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಗ್ರಾಹಕರು ಪುನಃ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಖರೀದಿಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.