ಯಮಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು 108 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು 7.5kW ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ 'Xenter E' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 16-ಇಂಚಿನ ಚಕ್ರಗಳು, ಟಿಎಫ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.13): ಜಾಗತಿಕ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ದಿಗ್ಗಜ ಯಮಹಾ (Yamaha) ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ 'Xenter E' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 108 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್, 16-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರಗಳು, 7.5kW ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟಿಎಫ್ಟಿ (TFT) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಯಮಹಾ ಕಂಪನಿಯು ಈ ನೂತನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು 125 ಸಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಚಲಿಸುವ 'ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್' ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 16-ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಚಕ್ರಗಳು
ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್: ಯಮಹಾ Xenter E ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯತಾಕಾರದ (Rectangular) ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಂತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಫ್ಲೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸೀಟ್ (Split seat) ಹಾಗೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ವಿಂಗ್ಆರ್ಮ್ ಇದರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಇದರ 16-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರಗಳು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 100-ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 120-ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಿಂಗ್ಆರ್ಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ 245mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
108 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೋಟಾರ್
ಯಮಹಾ Xenter E ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 3-ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಶನ್ ಮೋಟಾರ್ (3-phase excitation motor) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 7.5kW ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ಮತ್ತು 33.3Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಇದರಲ್ಲಿ 70.2Ah ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 108 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬಲ್ಲದು. ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಶೇ. 0 ಯಿಂದ 100 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಸುಮಾರು 5.5 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ರೀಜೆನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಇದರಲ್ಲಿ 'ರೀಜೆನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಇದ್ದು, ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯು ಮರಳಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸೇರಿ ರೇಂಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂಬದಿಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ರವಾನಿಸಲು 'ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್' (Belt drive) ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ತೂಕ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಎತ್ತರದ ವಿವರ
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಟ್ಟು 121 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ 125cc ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸವಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವನ್ನು 790mm ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಳ್ಳ-ದಿಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಲು 145mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಯಮಹಾ Xenter E ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ (Turn-by-turn navigation) ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ABS, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (Traction Control System), ಕೀಲೆಸ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ (Keyless Ignition) ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು Type-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್-ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ (Riding Modes) ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.