ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೂ, 5,531 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಜೆಎಲ್ಆರ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.13): ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ (TMPVL) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 2026-27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹5,531 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ (Consolidated Net Loss) ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹76,170 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಏಕಕಾಲಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯ (Impairment cost) ಪರಿಣಾಮ ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ (Revenue) ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹72,349 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯವು, ಈ ಬಾರಿ ಶೇಕಡಾ 34 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹96,920 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಇವಿ (EV) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ
EBITDA ಮತ್ತು EBIT ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸುಧಾರಣೆ: ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ EBITDA ಸುಮಾರು ₹6,000 ಕೋಟಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ EBITDA ಮಾರ್ಜಿನ್ 6.3 ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳಷ್ಟು (Percentage points) ಸುಧಾರಿಸಿ ಶೇ. 6.2ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ EBIT ಮಾರ್ಜಿನ್ 7.9 ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿ ಶೇ. 1.1ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟ ವೃದ್ಧಿ: ಕಂಪನಿಯ ದೇಶೀಯ ವಾಹನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EV) ಮಾರಾಟವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಭಾಗವು ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ (JLR) ಆದಾಯ ಶೇ. 20.3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಒಡೆತನದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ (JLR) ಸಹ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ:
ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನ್: ಜೆಎಲ್ಆರ್ ಆದಾಯವು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 20.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ 5.894 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ EBITDA ಮಾರ್ಜಿನ್ 8.2 ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಶೇ. 6.6 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, EBIT ಮಾರ್ಜಿನ್ 9.7 ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೇ. 1.1 ರಷ್ಟಿದೆ.
530 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ: ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ನಡುವೆಯೂ ಜೆಎಲ್ಆರ್ ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 530 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯ ಪುನಾರಚನೆಗೆ (Restructuring) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ (Write-down) ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ನಗದು ಹರಿವು (Cash Flow): ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜೆಎಲ್ಆರ್ನ 'ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ' (Free Cash Outflow) 540 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು; ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದ ನಗದಿಗಿಂತ ಹೊರಹೋದ ನಗದು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಬಳಿ 1.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ನಗದು ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ (Liquidity) 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಇದೆ.
ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಗಳಿಕೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಜೆಎಲ್ಆರ್
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಜೆಎಲ್ಆರ್ 2026-27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂದಾಜನ್ನು (Guidance) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ (Adjusted) EBIT ಮಾರ್ಜಿನ್ ಶೇ. 2 ರಿಂದ ಶೇ. 3 ರ ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.25 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಗಳಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಗದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.