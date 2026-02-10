Snake Skin Mystery: ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕುಟುಂಬವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಐವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಳು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಔರೈಯಾದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಹಠಾತ್ ಕಣ್ಮರೆ ಮೊದಲು ನಾನಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹಳ್ಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು. ನಿವಾಸಿಗಳು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಆಗಲೇ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬಂದದ್ದು. ಇದು ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಘಟನೆಯ ವಿವರ
ಈ ಘಟನೆಯು ಔರೈಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಾಫುಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಂಗನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕುಟುಂಬವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಐವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಳು. ಅವಳು 8 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಳು.
ಆ ಹುಡುಗಿ ಹಾವಾದಳು?
ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಆ ಯುವತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಳು. ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಐದು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾವಿನ ಪೊರೆ ಇಟ್ಟಳು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಂಗುರ, ಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದಳು.
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆಕೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾವಿನ ಪೊರೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆ ಯುವತಿ ಸರ್ಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಳ್ಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು. ಈ ವದಂತಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹರಡಿತ್ತೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗುಂಪು ಆಕೆಯ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿತು.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ನಿಜಾಂಶ
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಆಕೆಯ ಮದುವೆಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ವಿಚಲಿತರಾಗಲು ಮತ್ತು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡದಂತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಅವಳು ಈ ಇಡೀ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಳು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ರಹಸ್ಯ
ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಯುವತಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೋ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಹಾವಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಡಿಮೆಯಾದ 'ನಾಗಿನ್' ವದಂತಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಡೀ ಘಟನೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಯುವತಿ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾವಿನ ಪೊರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬವೂ ಆಕೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲಿನ ಮೂಲಕ ತಂಡಗಳು ಯುವತಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದ 'ನಾಗಿನ್' ವದಂತಿ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.