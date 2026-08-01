'ಡೈಮಂಡ್ ಕಿಂಗ್' ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದು 'ಮೂರ್ಖತನ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಲ್ಯರಂತೆ ತನಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ನೀರವ್, ಆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
ಲಂಡನ್: ನೀನೊಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ, ಲಂಡನ್ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಡ!" – ಭಾರತದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ಹಗರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಹಾಗೂ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿಗೆ ಹೀಗೊಂದು ಖಡಕ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ! ಆದರೆ, ಮಲ್ಯ ಅವರ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಕೊನೆಗೂ ಬ್ರಿಟನ್ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಡೈಮಂಡ್ ಕಿಂಗ್' ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ ಅಂತಿಮ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.
ರೀಜೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಪ್ತ ಸಭೆ
ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ 4ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2019ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಮುನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಲಿಕ್ಕರ್ ಕಿಂಗ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಲಂಡನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರೀಜೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಬಹು-ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಟೌನ್ಹೌಸ್ಗೆ (ಬಂಗ್ಲೆ) ನೀರವ್ ಮೋದಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ತಾವಿಬ್ಬರೂ ಭಾರತೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಮಲ್ಯ ಅವರು ನೀರವ್ನ ಅತಿಯಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಓಡಾಟವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು. "ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮೂರ್ಖತನ," ಎಂದು ಮಲ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಮಲ್ಯ ಮಾದರಿಯೇ ನೀರವ್ಗೆ ಮುಳುವಾಯಿತೇ?
ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಬ್ರಿಟನ್ ಕಾನೂನಿನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಆರಾಮವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ನೀರವ್ ಮೋದಿ, ತನಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮಲ್ಯ ಅವರ ಈ 'ನೀಲನಕ್ಷೆ' (Blueprint) ನೀರವ್ಗೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಊಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ನೀರವ್ ಮೋದಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಜಾಮೀನು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಂಡನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕೆಫೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ನೋಟಿಸ್
ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸುಮಾರು 13,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚಿಸಿ 2018ರ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ತೊರೆದಿದ್ದ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಂಡನ್ನ ಜನನಿಬಿಡ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕುಳಿತು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ, ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲವೊಂದು ಬ್ರಿಟನ್ನ 'ದಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್' ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿತು. ಇದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊನೆಗೆ 2019ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಬಾಣಸಿಗರಿಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿ!
ಬಂಧನದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಕೊಂಚ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೇ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಖಾಸಗಿ ಬಾಣಸಿಗರನ್ನು (Chefs) ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಟೆಗೆ £200 ರಿಂದ £300 ಪೌಂಡ್ಗಳಷ್ಟು (ಸುಮಾರು 20,000 ದಿಂದ 30,000 ರೂ.) ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು! ಆದರೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುಳಿವು ಸಿಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಬಾಣಸಿಗರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬಾಣಸಿಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವಿವರಿಸಿದೆ.
'ಹಗರಣ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತನಲ್ಲ'
ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಿಎನ್ಬಿ ಹಗರಣವನ್ನು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ನನಗನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಪ್ತ ಮೂಲವೊಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೀರವ್ ಮೋದಿಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು (Extradition) ಮಾಡಲು ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀರವ್, ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಶ್ರಯದ (Asylum) ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಇಡೀ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಇಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿಯೂ ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಂಡನ್ನ ಖ್ಯಾತ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಆನಂದ್ ದೂಬೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, "ನಾವು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.