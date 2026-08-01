APEDA ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ನೀಲಂ' ಮತ್ತು 'ತೋತಾಪುರಿ' ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೋಲಾರದ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಫ್ತು, ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ತಡವಾದ ಋತುವಿನ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (APEDA) ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ 'ನೀಲಂ' ಮತ್ತು 'ತೋತಾಪುರಿ' ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜುಲೈ 30, 2026 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಈ ರಫ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಡವಾದ ಋತುವಿನ ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪೂರ್ವ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾವಿನ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದ್ದು, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಲ ತುಂಬಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಾಯು ಸಾಗಣೆಗೆ APEDA ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ದೇವ್ ಅವರು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ರಫ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ ರಫ್ತುದಾರರು, ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳು (FPC), ಶ್ರಮಜೀವಿ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ನವೀನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಡವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಫ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ರೈತರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು.
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರದ ರೈತರ ಯಶಸ್ಸು
ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತೂಕದ ನೀಲಂ ಮತ್ತು ತೋತಾಪುರಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಥಮ ರಫ್ತು ಸರಕನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾವು ಬೆಳೆಯುವ ನಡುನಾಡು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಪ್ರಕೃತಿಮಯ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್'ಗೆ ಒಳಪಡುವ ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಭಾರತದ ಕೃಷಿ-ರಫ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುವಂತಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ 'ಅಹಲ್ಯಾ ದೇವಿ ವೆಂಚರ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಎ. ಅವರು ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಡವಾದ ಋತುವಿನ ತಳಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುವ ಈ ತಡವಾದ ಋತುವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಭಾರತದ ಮಾವು ರಫ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಫ್ತಾದ ನೀಲಂ ಮಾವು ತನ್ನ ಅತಿ ಸಿಹಿಯಾದ, ರಸಭರಿತವಾದ ತಿರುಳು ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧ ಪರಿಮಳದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಸ್ಮೂಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತೋತಾಪುರಿ ಮಾವು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗಿಳಿಯ ಮೂಗಿನ ಆಕಾರ, ಹುಳಿ-ಸಿಹಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಸುವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ತಾಜಾ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ಪ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಹುಮುಖತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಳಿಗಳ ರಫ್ತಿನಿಂದಾಗಿ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಈ ಯಶಸ್ವಿ ವಾಯು ಸಾಗಣೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಂಘಟಿತ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು-ಆಧಾರಿತ ಸುಭದ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳು (FPC) ಇಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ.
ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ನೂತನ ರಫ್ತು ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೋಲಾರದ ರೈತರು ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಲ್ಲದ ನೇರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಂಘಟಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳ ರೈತರೂ ಸಹ ರಫ್ತು-ಆಧಾರಿತ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾವು ರಫ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ-ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ.