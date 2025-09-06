ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ಕೈದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಜೈಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರವ್ ಮೋದಿಯಂತಹ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಹಸ್ತಾಂತರ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ (CPS) ತಂಡವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಯುಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಇದು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರವ್ ಮೋದಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೈದಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಆವರಣದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಯುಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮದ್ಯದ ದೊರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ, ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ಮೂಲದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಲಹೆಗಾರ ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಂತಹ ಪರಾರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಯುಕೆಯಿಂದ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಭೇಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜೈಲುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ:
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೈಕಮಿಷನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ತಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕೈದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು. ಜೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಬಂದರು. ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದರು.
ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:
ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯುಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾದ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಆವರಣಗಳು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಇತರ ಕೈದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ:
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್, ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಸಹ ಕೈದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಹಲವು ನಡೆದಿವೆ. ಇದು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೈದಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳಾದ ಟಿಲ್ಲು ತಾಜ್ಪುರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ತೆವಾಟಿಯಾ ಅವರನ್ನು ತಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಕೊಂದರು. ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ಮತ್ತು ಮಂಡೋಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಜೈಲುಗಳಿವೆ. 19,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಮೋದಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.