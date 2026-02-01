ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ, MSMEಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ, ತೆರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.1): ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ವಲಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಭಾರತದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 7 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ, FY27 ರಲ್ಲಿ GDP ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಶೇಕಡಾ 6.8-7.2 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ದಾಖಲೆಯ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಬಿಗಿಯಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು MSME ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಂಬಲದವರೆಗೆ, ಬಜೆಟ್ 2026–27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 10 ದೊಡ್ಡ ಟೇಕ್ಅವೇಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯ ಗುರಿ ಕಡಿತ
ಸರ್ಕಾರವು FY27 ಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು GDP ಯ ಶೇಕಡಾ 4.3 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಶೇಕಡಾ 4.4 ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಲ-ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತ ಇಳಿಕೆ
ಭಾರತದ ಸಾಲ-ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತವು 2027ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. 56.1 ರಿಂದ ಶೇ. 55.6 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಕೇಂದ್ರವು 2031ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಶೇ. 50 ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ದಾಖಲೆಯ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ
ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 12.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಲಿದೆ. ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಪಾಯ ಖಾತರಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು.
ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ
ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 2047 ರವರೆಗೆ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ AI ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮರುಮಾರಾಟಗಾರರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ MSME ಮತ್ತು SME ಬೆಂಬಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
"SME ಚಾಂಪಿಯನ್" ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ SME ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ನಿಧಿಗೆ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮರುಪೂರಣವನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಿಸಿತು. MSME ಗಳಿಗೆ CPSE ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ TReDS ವೇದಿಕೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು "ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಿತ್ರ" ಗಳ ಹೊಸ ಕೇಡರ್ ದ್ರವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಹಿವಾಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್
ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಮತ್ತುಆಪ್ಶನ್ಸ್ನ ಅತಿಯಾದ ಊಹಾಪೋಹವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು, ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಹಿವಾಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 0.02 ರಿಂದ 0.05 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮೇಲಿನ ಲೆವಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್
ಷೇರು ಮರುಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಷೇರುದಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರವರ್ತಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮರುಖರೀದಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಗದು ರಿಟರ್ನ್ಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಭೂಖನಿಜ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು
ದೇಶೀಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಡಿಶಾ, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಒತ್ತು
ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಡಂಕುನಿಯಿಂದ ಸೂರತ್ವರೆಗಿನ ಹೊಸ ಮೀಸಲಾದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಏಳು ಹೊಸ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೇಲಿನ ಟಿಸಿಎಸ್ ಶೇ. 2 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಲಿಬರಲೈಸ್ಡ್ ರಿಮಿಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್(LRS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ (TCS) ಅನ್ನು 5% ರಿಂದ 2% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡಿತವು ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಡ ನಗದು ಹೊರಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ TCS ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಈ ಕಡಿತವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳು TCS ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ.