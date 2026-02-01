ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ 2026ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಗಳು, ಇವಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದ್ದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.1): ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ 2026 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಗಳು, ಸಮುದ್ರಾಹಾರ, ಇವಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. MSME ಗಳು ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು, ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಂತಹ ಸುಂಕ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವು ಗ್ರಾಹಕ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಬಜೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾಗಿದ್ದವು. ಲಿಥಿಯಂ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದು ಬಜೆಟ್ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ..
- • ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು: TCS ದರವನ್ನು 5–20% ರಿಂದ 2% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ (ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ)
- • ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ: ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ LRS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ TDS (ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ)
- • ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಮದ್ಯದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಖನಿಜಗಳು: ಸುಂಕವನ್ನು 5% ರಿಂದ 2% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ (ಲಿಕ್ಕರ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್)
- • ಶೂ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತುಗಳು: ಸುಂಕ-ಮುಕ್ತ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ (ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನ)
- • ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನಾ ಉಪಕರಣಗಳು: ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ (BCD) ವಿನಾಯಿತಿ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್)
- • ಸೌರ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತು: BCD ವಿನಾಯಿತಿ (ಸೋಲಾರ್)
- • ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು: BCD ವಿನಾಯಿತಿ
- • ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳು: BCD ವಿನಾಯಿತಿ
- • ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ಗಳು: BCD ವಿನಾಯಿತಿ (ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ಸ್)
- • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಯ ಆಮದುಗಳು: BCD 20% ರಿಂದ 10% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ
- • ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಗಳು: BCD ವಿನಾಯಿತಿ (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧ)
- • ಭಾರತೀಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮೀನು: BCD ವಿನಾಯಿತಿ (ಮೀನು)
- • ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳು: BCD ವಿನಾಯಿತಿ
ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನ
- ಸಿಗರೇಟ್-ಪಾನ್ ಮಸಾಲ
- ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ
- ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು
- ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್
- ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು: ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತದ 100% ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ದಂಡ
- ಚರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವುದು: ಇನ್ನುಮುಂದೆ ದಂಡ
- ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ & ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್: ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಹಿವಾಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 0.02% ರಿಂದ 0.05% ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸೂಚನೆ: ಸುಂಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣನ್ಯೂಸ್ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿದೆ.