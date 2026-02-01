ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದ 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಉನ್ನತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ₹1,102 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.1): ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 2026–27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ₹1,102 ಕೋಟಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು 2025–26ರ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ₹978.20 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಂಚಿಕೆಗಳು
2026 ರ ಬಜೆಟ್ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಿ: ಈ ಇಲಾಖೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಹಂಚಿಕೆಯು ₹620 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ₹483.54 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ (PMO): ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2027 ಕ್ಕೆ ₹73.52 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು FY26 ರಲ್ಲಿ ₹68 ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಪುಟ ಸಚಿವಾಲಯ: ಸಂಪುಟ ಸಚಿವಾಲಯದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ₹80 ಕೋಟಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು FY26 ರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ₹78 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸಚಿವಾಲಯ: ಈ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ₹256.19 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹279.74 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ
ಸಣ್ಣ, ವಿಶೇಷ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ: ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ₹5.76 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು FY26 ರಲ್ಲಿ ₹6.20 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹5.76 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು: ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ₹1.40 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹1.53 ಕೋಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.