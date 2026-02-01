ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನರೇಗಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು 'ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್-ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಆಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ನರೇಗಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.1): ಕೇಂದ್ರವು ರೋಜ್ಗಾರ್ ಆಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) (ವಿಬಿ-ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ) ಗಾಗಿ ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್-ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ 95,692.31 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಗೆ (ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ) 30,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ MGNREGA ಗೆ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 2025-26ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇದು 88,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 125 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ VB-G RAM G, 2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ MGNREGA ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ MGNREGA ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಜಲ್ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ಗೆ 67 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ
ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ (ಜೆಜೆಎಂ) ಗೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 67,670 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿನ 67,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ - ಗ್ರಾಮೀಣ (PMAY-G) ಗೆ 2025-26 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ 32,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 54,917 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೀನದಯಾಳ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಿಷನ್ (DAY-NRLM) ಗೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 19,200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 2025-26ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ 16,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ (PMGSY) ಗೆ 19,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 2025-26ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ 11,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.
ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 2,654.33 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2025-26ರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 2,651 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚ 1,757.4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.