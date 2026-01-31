ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 2026ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ನಾಳೆ ತಮ್ಮ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವು ಅವರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರು 2026 ರ ಭಾರತ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೆಗಾ ಬೂಸ್ಟ್
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 12 ಲಕ್ಷ ರೂವರೆಗಿನ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಯಿತು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತದ ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಆದಾಯವು 12.75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಏರಿತು. 2025 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗಿನ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೆಗಾ ಬೂಸ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು 75 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ 12.75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಏರಿತು. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತವು 75 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನು 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಿತಿಯನ್ನು 75 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರಿಗೆ 13 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ 12.75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ.
ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ತೆರಿಗೆದಾರರು ಟಿಡಿಎಸ್ (ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ) ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದರಗಳು
ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
- ₹2,50,000 ವರೆಗಿನ ಆದಾಯ – ಶೂನ್ಯ
- ₹2,50,001 ರಿಂದ ₹5,00,000 – 5%
- ₹5,00,001 ರಿಂದ ₹10,00,000 – 20%
- ₹10,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ – 30%
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ
- ₹3,00,000 ವರೆಗಿನ ಆದಾಯ – ಶೂನ್ಯ
- ₹3,00,001 ರಿಂದ ₹6,00,000 – 5%
- ₹6,00,001 ರಿಂದ ₹9,00,000 – 10%
- ₹9,00,001 ರಿಂದ ₹12,00,000 – 15%
- ₹12,00,001 ರಿಂದ ₹15,00,000 – 20%
- ₹15,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ – 30%
ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ. ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯು ಅದು ನೀಡುವ ಕಡಿತಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ವಿವಿಧ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ NPS ಹೂಡಿಕೆ.