NHAI 'ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್' ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ, ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಾಹನ ಬಳಕೆದಾರರು 3,000 ರೂ. ಬದಲಿಗೆ 3,075 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ 200 ಟ್ರಿಪ್ಗಳವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಟೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಮಾ.14): ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೋಲ್ ದರದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ 'ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್' (FASTag Annual Pass) ದರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 12 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ 2026-27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಾಹನ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗಿನ 3,000 ರೂ. ಬದಲಿಗೆ 3,075 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶುಲ್ಕ (ದರ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2025ರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಪಾಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಕಾರು, ಜೀಪ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್ ಮಾಲೀಕರು ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ಗೆ ಅರ್ಹರು. ಈ ಪಾಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಯಾವುದೇ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ 200 ಬಾರಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಟೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈ ಪಾಸ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoRTH) ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಕೆದಾರರು ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಕಾರು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28% ಪಾಸ್ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2016 ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 11.86 ಕೋಟಿ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5.9 ಕೋಟಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 98% ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳು
ದೆಹಲಿ-ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಗಡಿಯ ಬಿಜ್ವಾಸನ್ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 57% ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಮುಂಡ್ಕಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಮತ್ತು ಸೋನಿಪತ್-ಬಾವಾನಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಜಿಂಝೋಲಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ತಲಾ 53% ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಪಾಸ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯವಾರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢ (14%) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು (12.3%) ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ (11.5%) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಪಾಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 1150 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಟೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂಚರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ 200 ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಪಾಸ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ 200 ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಮುಗಿದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.