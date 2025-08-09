ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಯಾವುದು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ 16 ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (Public Provident Fund (PPF)
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎಂದರೆ..
- ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ.
- ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ.
- ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 15 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿರ ಅವಧಿ, 6 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (Bank Fixed Deposit -FD)
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಾಗ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ.
- ಠೇವಣಿಯ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರ.
- ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.
- ವಿಭಿನ್ನ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆವರ್ತನಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅಕಾಲಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು ದಂಡಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (Sukanya Samriddhi Yojana -SSY)
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
-ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
-SSY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ.
- ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ-ವಿನಾಯಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು EEE (ವಿನಾಯಿತಿ-ವಿನಾಯಿತಿ-ವಿನಾಯಿತಿ) ಯೋಜನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಾಗಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಖಾತೆಯು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 21 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಅವಳ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ₹250 ಠೇವಣಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೊದಲ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಬಂಡವಾಳ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ (Capital Guarantee Plan)
ಬಂಡವಾಳ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಪರಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಥಿರ ಲಾಭವನ್ನು ಬಯಸುವ ಅಪಾಯ-ವಿರೋಧಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (National Savings Certificate-NSC)
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಳಿತಾಯ ಬಾಂಡ್.
- ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
- ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ.
- ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- 5 ವರ್ಷಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿ, ಇದು ಮಧ್ಯಮ-ಅವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (Senior Citizen Savings Scheme-SCSS)
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
- ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ.
- ಆಕರ್ಷಕ, ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
- ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ.
- ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ.
- 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ, 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು, ಅಕಾಲಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ದಂಡದೊಂದಿಗೆ.
ಯುನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು (Unit Linked Insurance Plans- ULIP)
ULIP ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ದ್ವಿಗುಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ.
- ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಈಕ್ವಿಟಿ, ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C (₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 10(10D) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ.
ಜೀವ ವಿಮೆ (Life Insurance)
ವಿಮಾದಾರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಜೀವ ವಿಮೆಯು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
- ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಅವಧಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
- ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
- ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಮತ್ತು ಪಡೆದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (Atal Pension Yojana- APY)
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
- ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ.
- ಕೊಡುಗೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ.
- ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,000 ರಿಂದ ₹5,000 ವರೆಗಿನ ಖಾತರಿಯ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ, 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (National Pension Scheme- NPS)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (NPS) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ.
- ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಕೊಡುಗೆಗಳು ವಿಭಾಗಗಳು 80C ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ 80CCD ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ.
- ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಯಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಶನ ಖರೀದಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಹರಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು (Post Office Savings Schemes)
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ಆಕರ್ಷಕ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
- ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ.
- ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (Recurring Deposit - RD)
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ RD ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ.
- ಠೇವಣಿ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದರ.
- ಸಣ್ಣ ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.
- ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (Post Office Monthly Income Scheme- POMIS)
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (POMIS) ನಿಮಗೆ ನಿಯಮಿತ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೋಜನೆ.
- ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ.
- ದಂಡಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅಕಾಲಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ.
- ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಲ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು (Debt Mutual Funds)
ಸಾಲ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಂಡ್ಗಳಂತಹ ಸ್ಥಿರ-ಆದಾಯದ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಗಳಂತಹ ಸ್ಥಿರ-ಆದಾಯದ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
- ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳು (Sovereign Gold Bonds -SGBಗಳು)
ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳು (SGBಗಳು) ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಭದ್ರತೆಗಳಾಗಿವೆ, ಅವು ನಿಯಮಿತ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.
- ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಬಾಂಡ್ಗಳು.
- ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಏರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು.
- ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಯಾವುದೇ ಶೇಖರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನದ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಬಾಂಡ್ಗಳು (RBI Bonds)
ಆರ್ಬಿಐ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಬಾಂಡ್ಗಳು.
- ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು.
- ನಿಯಮಿತ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರೆ-ವಾರ್ಷಿಕ.
- ಬಂಡವಾಳ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆ.
- ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು.
ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
- ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4.00%
- ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6.90% ರಿಂದ 7.50%
- ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6.70%
- ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY): ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8.20%
- ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS): ವಾರ್ಷಿಕ 8.20%
- ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ: ವಾರ್ಷಿಕ 7.50%
- ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP): ವಾರ್ಷಿಕ 7.50%