ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ 2026 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ, ಕರೆ ಮತ್ತು SMS ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು OTT ಆಪ್ ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.15): ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ 500 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ 2026 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಡೇಟಾ, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು OTT ಸಬ್ಸ್ರಿಪ್ಶನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಯಾವ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವ ವಿವರವೂ ಇದೆ.
ಜಿಯೋ ರೂ 500 ಪ್ಲಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ
ಈ 500 ರೂ. ಜಿಯೋ ಯೋಜನೆಯು 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು 56GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 5G ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಜಿಯೋದ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್: ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ
ನೀವು OTT ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವು OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ 500 ಜಿಯೋ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು Amazon Prime Video Mobile Edition, YouTube Premium, JioHotstar (Mobile/TV), Zee5, Discovery+, Sony Liv, Sun NXT, Planet Marathi, Lionsgate Play, Chaupal, FanCode ಮತ್ತು Hoichoi ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಜಿಯೋ ಜೆಮಿನಿ ಆಫರ್
ಜಿಯೋ 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ರೂ.35,100 ಮೌಲ್ಯದ 18 ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ 50GB ಉಚಿತ ಜಿಯೋ ಐಕ್ಲೌಡ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜಿಯೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1% ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಜಿಯೋಹೋಮ್ ಪ್ರಯೋಗ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಜೆಮಿನಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.349 ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.