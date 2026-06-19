ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IHCL), ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 'ಗೇಟ್ವೇ' ಹೋಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರೂಪ್ನ 'ನವೀನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್' ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬ್ರೌನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯು 283 ಕೊಠಡಿಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆತಿಥ್ಯ (Hospitality) ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (IHCL), ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಬ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಗೇಟ್ವೇ (Gateway) ಹೋಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಲಿ ಇರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನವೀಕರಿಸುವ ‘ಬ್ರೌನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ತಿ’ (Brownfield Project) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ‘ನವೀನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್’ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ IHCL
ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೋಟೆಲ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಐಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮ ಸಮೂಹವಾದ ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ (RNS) ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ನವೀನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್’ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಐಎಚ್ಸಿಎಲ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆತಿಥ್ಯ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಶವಂತಪುರವು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ (Commercial Micro-market) ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪುನರ್ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 'ಗೇಟ್ವೇ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ನವೀನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಹೋಟೆಲ್ ಇದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ನವೀನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಗೇಟ್ವೇ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಐಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಯಶವಂತಪುರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಆತಿಥ್ಯ ಭೂದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ (Hospitality Landscape) ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ಯಶವಂತಪುರ ಗೇಟ್ವೇ ಹೋಟೆಲ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೋಟೆಲ್ 283 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯವುಳ್ಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಊಟದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 'ಆಲ್-ಡೇ ಡೈನಿಂಗ್' ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಲೌಂಜ್ ಮತ್ತು ಈಜುಕೊಳದ ಬಳಿ 'ಪೂಲ್ ಬಾರ್' ಇರಲಿದೆ.
ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದ ಸ್ಥಳ (MICE Space): ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಭೆಗಳು, ಸಮಾವೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 13,000 ಚದರ ಅಡಿಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಕಂಬಗಳಿಲ್ಲದ ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣಗಳು (Pillarless Banquet Halls) ಮತ್ತು ಬಹು ಸಭೆ ಕೊಠಡಿಗಳು (Meeting Rooms) ಇರಲಿವೆ.
ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಅತಿಥಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೇಂದ್ರ (Gym) ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಈಜುಕೊಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 21ಕ್ಕೇರಲಿದೆ ಐಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಐಟಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಎಚ್ಸಿಎಲ್ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಹೊಸ ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವೊಂದರಲ್ಲೇ ಐಎಚ್ಸಿಎಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಸಂಖ್ಯೆ 21ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ 12 ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಇತರ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು
ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ (RNS) ಗ್ರೂಪ್:
1961 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಡಾ. ರಾಮ ನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ (ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ) ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸಮೂಹವು ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆತಿಥ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳು, ಉತ್ಪಾದನೆ (ಟೈಲ್ಸ್), ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೂ ಈ ಸಮೂಹ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IHCL):
ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ (Tata Group) ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಜಮ್ಸೆಟ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕಂಪನಿಯು, 1903 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ (ಅಂದಿನ ಬಾಂಬೆ) ತನ್ನ ಮೊದಲ ಐಕಾನಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ 'ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್' ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯ ರಂಗದ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 4 ಖಂಡಗಳು, 15 ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 263 ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 640 ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಇ (BSE) ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಇ (NSE) ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೋಟೆಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾಜ್ (Taj), ಕ್ಲಾರಿಡ್ಜಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟಿಯನ್ಸ್, ವಿವಾಂಟಾ, ಗೇಟ್ವೇ, ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಜರ್ (Ginger) ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿವೆ.