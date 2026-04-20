ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಹಳೆಯ ಮದ್ಯ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ, 'ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್-ಇನ್-ಬೆವರೇಜ್' (AIB) ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಏ.20): ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಆರು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮದ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಸೋಮವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 20) ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಮತ್ತು ರಾಡಿಕೋ ಖೈತಾನ್ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಶೇ. 3ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, 'ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್-ಇನ್-ಬೆವರೇಜ್' (AIB) ಆಧಾರಿತ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ, ಮದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 16 ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ
ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸೈಸ್ (ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 1968ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಿಲಕ್ನಗರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 3.5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಡಿಕೋ ಖೈತಾನ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ (UBL) ಶೇ. 2.3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ರಾಡಿಕೋ ಖೈತಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಬಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಫ್ಟಿ ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ (Nifty FMCG) ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ?
ಈ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕವು ಎಐಬಿ (AIB) ಆಧಾರಿತ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ (ಶೇ. 42.8 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ) ಅಗ್ಗದ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ (MRP) ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ಕಾಚ್ನಂತಹ (ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್) ದುಬಾರಿ ಮದ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಶೇ. 5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ನುವಾಮಾ (Nuvama) ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನೀತಿಯು ಮದ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು (Volume Growth) ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಯುಕೆ ಎಫ್ಟಿಎ (UK FTA) ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ (Margins) ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು (BUY) ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಹತ್ವ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಒಂದು. 'ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಮತ್ತು ಅಬೌ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ನಗರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 39 ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ಮೆಕ್ಡೊವೆಲ್ ನಂ. 1 ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮದ್ಯದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ.