ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಯದುರ್ಗಂನಲ್ಲಿರುವ ಐದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಜೂ.22): ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ರಾಯದುರ್ಗಂ (Raidurgam) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಐದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ವಿವಾದವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಕರಣ, ಈಗ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಗಮವು (TGIIC) ಈ ಹಿಂದೆ ತನಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈಗ ಹರಾಜು ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ (Stay Order) ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ (State Govt Upset)
ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಬೀರಬಹುದಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೀವ್ರ ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು (ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು) ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ತಂತ್ರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. "ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಹರಾಜಿನ ವಿಷಯವು ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ (Sub Judice), ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇತರ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? (Background of the Dispute)
ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜಾಗವನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ 2010 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಜಂಟಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಗಮವು (APIIC) ಎಸ್ಬಿಐಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 2014 ರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸದಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಮರಳಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದಾದ ನಂತರ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ TGIIC ಸಂಸ್ಥೆಯು 2019 ಮತ್ತು 2020 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತು. 2020 ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಎಸ್ಬಿಐ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಿದಾಗ, ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 237 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಇದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, "ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಎಸ್ಬಿಐ
ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Lead Bank) ಕೂಡ ಹೌದು.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರದ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳದ ಖಾತೆಗಳು (Salary Accounts) ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು (Deposits) ಎಸ್ಬಿಐನಿಂದ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಡೆದರೆ ಎಸ್ಬಿಐಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ರಾಯದುರ್ಗಂನ ಈ 5 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸರಿಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾನೂನು ಸಮರದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಯಾರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಬಂದರೂ ಒಂದೆಡೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವುದಂತೂ ಖಚಿತ.