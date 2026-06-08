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- ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ತುಂಬಿಸಿದ ಎಸ್ಬಿಐ, ₹8,813 ಕೋಟಿ ಹಣದ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ!
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ತುಂಬಿಸಿದ ಎಸ್ಬಿಐ, ₹8,813 ಕೋಟಿ ಹಣದ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ!
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ಬಿಐ, 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹8,813 ಕೋಟಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ವರ್ಷ ₹80,032 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹಣ ನೀಡಿದ ಎಸ್ಬಿಐ
ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (FY26) ದಾಖಲಿಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8,813 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಲಾಭಾಂಶದ (Dividend) ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ (Chairman) ಸಿ.ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಚೆಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ
ಸೋಮವಾರದಂದು ನಡೆದ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ₹8,813 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ 'X' (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 55 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶೇರುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಶೇರಿಗೆ ₹17.35 ಲಾಭಾಂಶ; ಶೇ.12.88 ರಷ್ಟು ದಾಖಲೆಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ!
ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಭಾರಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರತಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರಿಗೆ 17.35 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇಕಡಾ 12.88 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹80,032 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು (Net Profit) ಗಳಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲೇ (Q4) ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹19,684 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯದ ವಿವರ
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2026 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಲಾಭವು (Operating Profit) ಶೇಕಡಾ 11.25 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,23,015 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ (Return on Assets - ROA) ಶೇಕಡಾ 1.12 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ (Return on Equity - ROE) ಶೇಕಡಾ 18.57 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ನಿವ್ವಳ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವು (Net Interest Income - NII) ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 4.08 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.
ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿವ್ವಳ ಬಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮತ್ತು ₹109 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದ ವ್ಯವಹಾರ!
ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿವ್ವಳ ಬಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ (Whole Bank NIM) ಶೇಕಡಾ 2.91 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಾರ್ಜಿನ್ (Domestic NIM) ಶೇಕಡಾ 3.03 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಶೇ.2.81 ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಶೇ.2.93 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್ಬಿಐನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಹಾರವು ₹109 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ (ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿಗಳು (Total Deposits) ₹59.8 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಲದ ವಿತರಣೆಯು (Advances) ₹49.3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಸಾಲದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ₹4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಾಟಿದೆ.
ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲದ (NPA) ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ
ಆಸ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ (Asset Quality) ರಂಗದಲ್ಲೂ ಎಸ್ಬಿಐ ಭಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಟ್ಟು ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲದ ಅನುಪಾತವು (Gross NPA) ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 33 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಶೇಕಡಾ 1.49 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿವ್ವಳ ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲದ ಅನುಪಾತವು (Net NPA) 8 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 0.39 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರಿ ಲಾಭದಾಯಕತೆ, ಆಸ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಅಗಾಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
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