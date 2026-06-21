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- ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ: ₹106 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ ಖರೀದಿ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ: ₹106 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ ಖರೀದಿ!
'ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್' ಒಡೆತನದ ಅವೆನ್ಯೂ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಣತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 106.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು 1.70 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಹಲವು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.21): ದೇಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಿಟೇಲ್ ಸರಣಿ 'ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್' (DMart) ಒಡೆತನದ ಅವೆನ್ಯೂ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Avenue Supermarts Limited), ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐಟಿ ಹಬ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಪಣತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಹಲವು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ 106.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ?
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಸಿಆರ್ಇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್' (CRE Matrix) ಲಭ್ಯಪಡಿಸಿದ ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವದ ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಪಣತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 'ಬ್ಲಾಕ್-ಎ' ಎಂಬ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:
ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಸುಮಾರು 1.70 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಬಿಲ್ಟ್-ಅಪ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4,046.85 ಚದರ ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು (ಅಂದಾಜು 43,560 ಚದರ ಅಡಿ) ಅವಿಭಜಿತ ಭೂಮಿಯ ಪಾಲೂ ಸೇರಿದೆ.
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ:
ನೆಲಮಹಡಿ (Ground Floor), ಮೊದಲ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಟೆರೇಸ್ (Terrace) ಮತ್ತು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ (Basement) ಸೇರಿವೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೆಲಮಹಡಿಯು 2,363 ಚದರ ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಗಳು ತಲಾ 3,051 ಚದರ ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯು 3,112 ಚದರ ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆಂದೇ ಮೀಸಲಾದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ 4,128 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ:
ಈ ಬೃಹತ್ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2026 ರಂದು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ (ದಾಖಲೆಗಳ ಅನ್ವಯ). ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು 2.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು (Stamp Duty) ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅವೆನ್ಯೂ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿ:
2002ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್, ಇಂದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 387 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ತೆಲಂಗಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಂತಹ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಭದ್ರವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರಗಳು:
ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ಅವರ ಒಡೆತನದ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಮುಂಬೈ ಡೀಲ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಮಾನಿ ಅವರ 'ಡಿರೈವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್' ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬೈನ ವರ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 27.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಅದಾನಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ: 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂಬೈ ಸಮೀಪದ ರಾಯಗಡದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಿಂದ 66,250 ಚದರ ಅಡಿ ಗೋದಾಮು ಜಾಗವನ್ನು 28 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಣತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ 106 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ರಿಟೇಲ್ ಜಾಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.