Rupee-vs-Ruble: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಪತನದ ನಂತರ, ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿಯಾದ ರುಬೆಲ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?&nbsp;

ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.4): ಒಂದೆಡೆ ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. 1 ಯುಎಸ್‌ ಡಾಲರ್‌ಗೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿರುವ ರುಬೆಲ್‌ ನಡುವೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೌಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಗುರುವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ SCO ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಈ ರೀತಿ ಭೇಟಿಯಾದರು, ಇದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನ ಈ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶಗಳು ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತು. ಜುಲೈನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ. 8.2 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತವು $ 4.3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಜಿಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಜಿಡಿಪಿ $ 2.54 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್‌ಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್‌ ಆಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿರೋದು 6 ರೂಪಾಯಿ 56 ಪೈಸೆ!
Related image2
ತನ್ನ ಜೀವಿತದ 3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣ ಏಮ್ಸ್‌ಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ 100 ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯೆ!

ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಕರೆನ್ಸಿ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ

ಈಗ ನಾವು ರಷ್ಯಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. Xe ಕನ್ವರ್ಟರ್‌ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ರಷ್ಯಾದ ರುಬೆಲ್‌ನ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1.16 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ 16 ಪೈಸೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ರುಬೆಲ್‌ನ ಬೆಲೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ 16 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 0.85 ರಷ್ಯನ್ ರುಬೆಲ್‌ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಡಾಲರ್‌ನ ಬೆಲೆ 77.20 ರಷ್ಯನ್ ರುಬೆಲ್‌ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 90 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ

ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರವರೆಗೆ ಎಸ್‌ಸಿಒ ಶೃಂಗಸಭೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.