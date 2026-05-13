ಅಮೆಜಾನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೇಲ್ ಧಮಾಕಾ, Vivo, iQOO ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ. 40,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ!
ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೇಲ್ 2026 ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವೋ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೇಲ್ 2026.. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬ
ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳು.. ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಧಮಾಕಾ
ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್
Amazon Great Summer Sale : ವಿವೋ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ವಿವೋ ಫೋನ್ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಫರ್ಗಳಿವೆ.
• Vivo X300 Ultra 5G: ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,99,999 ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರೂ. 1,59,999ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ರೂ. 40,000 ಉಳಿತಾಯ.
• Vivo X Fold 5: ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ರೂ. 1,59,999 ಬೆಲೆಯ ಫೋನ್ ಈಗ ರೂ. 1,49,998ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ.
• ನೀವು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, Vivo V60e 5G ರೂ. 31,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
• ವಿವೋ ವೈ51 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 34,990 ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 27,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
• ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್ 300 ಎಫ್ಇ 5ಜಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,19,999 ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ರೂ. 79,999ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
Amazon Great Summer Sale : ಐಕ್ಯೂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೇಜಿ ಡೀಲ್ಸ್
ಗೇಮಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಐಕ್ಯೂ ಸಖತ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.
• iQOO 15: ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುವ ಈ ಫೋನ್ ರೂ. 76,999 ರಿಂದ ರೂ. 66,999ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
• iQOO 15R: ರೂ. 53,999 ಇದ್ದ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಈಗ ರೂ. 41,499ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
• ಐಕ್ಯೂ ಝಡ್11ಎಕ್ಸ್ 5ಜಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 28,999 ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 19,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
• ಹಾಗೆಯೇ, ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10 ಮೂಲ ಬೆಲೆ ರೂ. 45,999 ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ರೂ. 34,999ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
• ಇನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 5G ಫೋನ್ ಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ iQOO Z10 Lite 5G ಕೇವಲ ರೂ. 13,999ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಯಾಕೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು? ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಜೆಟ್ಗೂ ಫೋನ್ಗಳಿವೆ. ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ವಿವೋ X ಸರಣಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಐಕ್ಯೂ ಸರಣಿ ಉತ್ತಮ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಫೋನ್ಗಳು ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿವೆ.
