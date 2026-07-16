ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಪನಿ 'ಯುಲು' ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 35,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಗೃಹ-ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಪೆನಿಯಾದ (Electric Mobility Platform) 'ಯುಲು' (Yulu), ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ (ತ್ವರಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಗಳು) ವಲಯದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2027ರ (FY27) ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವೊಂದರಲ್ಲೇ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (Fleet Size) 30,000 ದಿಂದ 35,000 ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
2 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಯುಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2 ಬಿಲಿಯನ್ (200 ಕೋಟಿ) ಸಂಚಿತ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣವು ಕಂಪನಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ 10 ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 48,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಯುಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 21,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.
13 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ
ನಮ್ಮ ಮೊದಲ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದವು. ಆದರೆ, ನಂತರದ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಕೇವಲ 13 ರಿಂದ 14 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಎಂದು ಯುಲು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಅಮಿತ್ ಗುಪ್ತಾ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ
ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ (Blinkit), ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ (Swiggy Instamart), ಜೆಪ್ಟೊ (Zepto), ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಕೆಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ (Delivery Partners) ಯುಲು ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ (Gig Workers) ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹220 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಯುಲು ಇ-ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ದರದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿನಿಮಯ (Battery Swapping), ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆ (Maintenance), ವಿಮೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಗುಪ್ತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೇವಲ ಜೆಪ್ಟೊ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಲುದಾರರಿದ್ದು, ಯುಲು ಕಂಪನಿಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ (Delhi-NCR) ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಗೃಹ-ಸೇವೆಗಳತ್ತ (Home Services) ಯುಲು ಹೆಜ್ಜೆ
ಕೇವಲ ಸರಕುಗಳ ವಿತರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಯುಲು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೃಹ-ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಬನ್ ಕಂಪನಿ (Urban Company), ಸ್ನ್ಯಾಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಟೊ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 12 ನಗರಗಳ 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿಪರರು ಇಂದು ಯುಲು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ (Low Speed) ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮಹಿಳಾ ವೃತ್ತಿಪರರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಶೇಕಡಾ 25 ರಿಂದ 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ರೆಡ್ಸೀರ್ (RedSeer) ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೃಹ-ಸೇವೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಶೇ. 18-22ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 11 ತಿಂಗಳು ಯುಲು ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ (EBITDA Profitability) ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಪರೋಕ್ಷ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ. ಉದ್ಯಮದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಯುಲು ಈ ವರ್ಷ ಈಕ್ವಿಟಿ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಿಶ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು $100 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು $250 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ (Debt Facilities) ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ.
ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್-ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾದರಿಯಾದ 'ಯುಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' (Yulu Express) ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಗುರಿ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ (Personal Mobility Scooters) ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.