ಮಗನ ಸಾವಿನ ನೋವು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ₹8 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದ ನಡುವೆಯೂ 56 ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದವರು ಇಂದು ಪ್ರತಿದಿನ Amazon ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದವರು ಇಂದು ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು 56 ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮಾ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಅವರು, ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯುವ ರೇಷ್ಮಾ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಅವರ ಮುಖದ ಎಡಭಾಗ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಣ್ಣು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
"ನೀನು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಹಲವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಯಾರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ರೇಷ್ಮಾ ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿತು
ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ರೇಷ್ಮಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಶರ್ಟ್ ಹೊಲಿದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹1,000 ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ ಕಾರಣ ಕೆಲಸವೇ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅಮೆಜಾನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಲು ₹7 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು
2014ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮಗನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕುಟುಂಬವು ಸುಮಾರು ₹7 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿತು. ಏಳು ತಿಂಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೂ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ರೇಷ್ಮಾಗೆ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. 2016ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರ ತೊಡೆಯ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮುಖವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ದಿನಕ್ಕೆ ₹700 ಆದಾಯ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಲ
ಇಂದು ರೇಷ್ಮಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ₹700 ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಗಳು ಕಾರು ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹15,000 ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಮನೆ ಖರ್ಚು, ಸಾಲದ ಕಂತು ಮತ್ತು ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಅವರು ₹7-8 ಲಕ್ಷ ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಮತ್ತು ಸರ ಖರೀದಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಲ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅದನ್ನೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಹೊರೆ ಇಬ್ಬರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ
ರೇಷ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪತಿ ಮನೆಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಗನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮದ್ಯದ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಮೇಲೇ ಬಿದ್ದಿದೆ.
"ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ನಾನು ದಿನವಿಡೀ ದುಡಿಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಕೆಲವರ ಮಾನವೀಯತೆ
ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹಲವು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಿದವರನ್ನೂ ರೇಷ್ಮಾ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
"ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ₹500 ನೀಡಿ, 'ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಿ' ಎಂದರು. ಆ ಘಟನೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಗಿಗ್ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ
ರೇಷ್ಮಾ ಅವರ ಕಥೆ ಒಬ್ಬರದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ಸಾಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಭದ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ 50, 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಅನೇಕರು Zomato, Amazon, Swiggy, Blinkit, Uber ಮೊದಲಾದ ಗಿಗ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ದಿನಕ್ಕೆ 12ರಿಂದ 14 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.