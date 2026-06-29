ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 82ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹರಿಯಾಣವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜೂ.29): ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 82 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹರಿಯಾಣವು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ (SOTR) ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವು ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾನವ ಬಳಕೆಯ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ (CAG) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ 10 ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಾಸಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ (FY27) ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ₹10,600 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ (FY26) ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 9 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣವು ಶೇ. 82 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ₹2,300 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಆದಾಯದ ಭಾರಿ ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮದ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 14 ರಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇನ್ನು ಮದ್ಯ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಮದ್ಯದ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು (Base Prices) ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ (GST) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಮದ್ಯ
ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ ಬಳಕೆಯ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ, ಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಟ್ (ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ) ಮತ್ತು ಸೆಸ್ ಸೇರಿವೆ.
ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 'ಆಡ್ ವಲೋರೆಮ್' (ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) ಅಥವಾ 'ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್' (ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು) ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (AIB-based system) ಅಬಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೇರಳವು ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವಿರುವ ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ (FY25) ಅಬಕಾರಿ ಆದಾಯದ ವಿವರ
ಸಿಎಜಿ (CAG) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ (SOTR) ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ಪಾಲು ಶೇ. 13.50 ರಷ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (FY25) ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯ ಹೀಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದ 10 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡವು ಗರಿಷ್ಠ ₹4,362 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಮಿಜೋರಾಂ ಕೇವಲ ₹2 ಕೋಟಿ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
- ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ₹52,575 ಕೋಟಿ (ದೇಶದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ)
- ಕರ್ನಾಟಕ: ₹35,784 crore
- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ₹25,466 crore
- ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ₹19,882 crore
- ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ₹19,521 crore
- ತೆಲಂಗಾಣ: ₹18,604 crore
- ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ₹15,201 crore
- ರಾಜಸ್ಥಾನ: ₹15,104 crore
10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 173 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ!
2015-16 ರಿಂದ 2024-25 ರವರೆಗಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಬಕಾರಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಶೇ. 173 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 388 ರಷ್ಟು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (ಶೇ. 386) ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (ಶೇ. 353) ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿವೆ.
ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧದಿಂದ ಆದಾಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳು
2016 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಾರಣ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು 2015-16 ರಲ್ಲಿ ₹3,142 ಕೋಟಿ ಇದ್ದದ್ದು, 2016-17 ರಲ್ಲಿ ₹30 ಕೋಟಿಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಇನ್ನು 2024-25 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ₹0.41 ಕೋಟಿಗೆ (41 ಲಕ್ಷ) ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲೂ 'ಮಿಜೋರಾಂ ಲಿಕ್ಕರ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್' ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ.