ಎಐಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗೂಗಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಯೋ, ತನ್ನ ಅನಿಯಮಿತ 5ಜಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಜೆಮಿನಿ-3(ಪ್ರೋ) ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ, 35100 ರು. ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರು 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಜೆಮಿನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಸದೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ
ಮುಂಚೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು 18ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದ ಇಳಗಿನವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಜಿಯೋ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ನ.19ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು, ಮೈ ಜಿಯೋ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿನ ‘ಕ್ಲೈಮ್ ನೌ’ ಆಯ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು.
