ಗೂಗಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ

ಎಐಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗೂಗಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಯೋ, ತನ್ನ ಅನಿಯಮಿತ 5ಜಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಜೆಮಿನಿ-3(ಪ್ರೋ) ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

business Nov 20 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Gemini
35100 ರು. ರಿಚಾರ್ಜ್‌

ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ, 35100 ರು. ರಿಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರು 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಜೆಮಿನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಸದೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ

Image credits: Gemini
ವಯೋಮಿತಿ

ಮುಂಚೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು 18ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದ ಇಳಗಿನವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Gemini
ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಈ ಮೂಲಕ, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಜಿಯೋ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

Image credits: Twitter
ಕ್ಲೈಮ್ ನೌ

ನ.19ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು, ಮೈ ಜಿಯೋ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ‘ಕ್ಲೈಮ್ ನೌ’ ಆಯ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Image credits: Twitter

