ಪೇಟಿಎಂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಪೇಟಿಎಂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಪಾವತಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಟ್ರೋಪಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಪೇಟಿಎಂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.10) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕವೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪೇಟಿಎಂ ಭಾರತದ ಮುಂಚೂಣಿ ಯುಪಿಐ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪೇಟಿಎಂ ಇದೀಗ ಆ್ಯಂಟ್ರೋಪಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ( Anthropic Claude) ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ (Paytm Payment Gateway) ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
AI ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್( Paytm Payments Services Limited (PPSL), ತನ್ನ Paytm Payment Gateway ಅನ್ನು Anthropic Claude ಜೊತೆ MCP Connector ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು AI ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಪಾವತಿ ಲಿಂಕ್ಗಳು, ಮರುಪಾವತಿಗಳು, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್, ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (Reconciliation) ವಿವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಎಐನಿಂದ ಪೇಟಿಎಂ ಬಳಕೆ ಅತೀ ಸುಲಭ
ಇದುವರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಲವು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಪುಟಗಳು, ವರದಿಗಳು ಅಥವಾ API ಕರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಹಣಕಾಸು ತಂಡಗಳು, ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು, ಸಂಭಾಷಣಾತ್ಮಕ AI ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೈಯಾರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಂತರಿಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನಡೆಯುವ ಫಾಲೋ-ಅಪ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾವತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (Reconciliation) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಫೀಚರ್
Model Context Protocol (MCP) ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು Claude ಮತ್ತು Paytm Payment Gatewayನ APIಗಳ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ದೃಢೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಖಾತೆಯ ಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬಳಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಮರುಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ PPSLನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.
AI ನೈಜ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪೇಟಿಎಂ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ತಂಡಗಳು, ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದಿದೆ.
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ AI ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ Paytm Payment Gatewayನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು (MSMEs), ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾವತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ, ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಗೋಚರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.