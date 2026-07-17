ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು: 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಪೇಟಿಎಂ!
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೇಟಿಎಂ, ತನ್ನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜುಲೈ 20ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು.
25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಷೇರು
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪೇಟಿಎಂನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಂಪನಿ 'ಒನ್ 97 ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (One 97 Communications Ltd) ತನ್ನ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು (Bonus Shares) ವಿತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ; ರೇಷಿಯೋ ನಿರ್ಧಾರ
ಪೇಟಿಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬುಧವಾರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ (Board Meeting) ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೋನಸ್ ಷೇರು ವಿತರಣೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜೂನ್ 30 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ (Q1 FY27) ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಷ್ಟದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಲಾಭದತ್ತ ಪೇಟಿಎಂ ಜಿಗಿತ
ಕಂಪನಿಯು ಭರ್ಜರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (FY26) ಪೇಟಿಎಂ ₹552 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Profit After Tax) ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹663 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹1,215 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವರದಾನ ಹಾಗೂ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ
ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಷೇರುಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಕೇತ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೇಟಿಎಂ ಷೇರುಗಳು ₹1,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ 52 ವಾರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ.
ನಗದು ರಹಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ; ₹13,315 ಕೋಟಿ ನಗದು ನಿಧಿ ಸುರಕ್ಷಿತ
ಲಾಭಾಂಶ (Dividend) ವಿತರಣೆ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮರುಖರೀದಿ (Share Buyback) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳ ವಿತರಣೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಗದು ಹೊರಹರಿವು (Cash Outflow) ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೇಟಿಎಂ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹13,315 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ನಗದು ನಿಧಿಯನ್ನು (Cash Balance) ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ
ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಾದ 'ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್' (Paytm Payments Bank) ವಹಿವಾಟು ಸ್ಥಗಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಧನ ವಾಪಸಾತಿಯಂತಹ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕಂಪನಿಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.
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