ದಿನಕ್ಕೆ ₹3ಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಡತನವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಇಂದು ₹160 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹3ಕ್ಕಾಗಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೇನು ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯದಷ್ಟು ಬಡತನ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ದಿನಗಳು. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಕ್ಷಣಗಳು. ಆದರೆ ಇದೇ ಬಾಲಕ ಮುಂದೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಿಂದ ₹160 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಝುಂಝುನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಸಾವು ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ.
10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬದುಕಿನ ಕಠಿಣ ಪಾಠ
1978ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಸಾವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ತುಂಬುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಕಡೆಯ ಅಜ್ಜಿಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರು ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಾಯಿತು. ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅವರು ಬೇರೆಯದೇ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಒಣ ಎಲೆಗಳು, ಉರುವಲು ಮತ್ತು ಸಗಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಹೋರಾಟವೇ ಕುಟುಂಬದ ನಿತ್ಯದ ವಾಸ್ತವವಾಗಿತ್ತು.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹2 ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ವಾರದ ಕೆಲಸದ ಬಳಿಕ 1989ರಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಹಣ ಕೇವಲ ₹14. ಆದರೆ ಆ ₹14 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಒಂದು ದಿನ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಾಯ್, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹500 ಸಂಬಳ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬದುಕು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹500 ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ. ಆಗ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. ಜೈಪುರದ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ತಲುಪಿದ ಸಹೋದರರು ಉಲ್ಲಾಸ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಯಿತು. ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ದುರ್ವಾಸನೆ—ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು ಎನ್ನಿಸಿತು. ಆಗ ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಲಹೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ₹200 ತುರ್ತು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಪುಣೆಯತ್ತ ರೈಲು ಹತ್ತಿದರು. ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ₹26 ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಉಳಿದ ಹಣ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು.
ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನವೀಯತೆ
ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ರೈಲ್ವೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಊಟ ನೀಡಿದರು. ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಮಲಗಲು ಜಾಗವನ್ನೂ ನೀಡಿದರು. ಸುಮಾರು 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ವಿಜಯ್, ನಂತರ ವಡಾ ಪಾವ್ ಮಾರಾಟಗಾರನ ಬಳಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಳ ಕೇವಲ ₹3. ಇದೇ ₹3ರ ದುಡಿಮೆ ಮುಂದೆ ₹160 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಜೀವನಯಾನದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯವಾಯಿತು.
₹3ರಿಂದ ₹8ಕ್ಕೆ... ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನಿರಾಧರ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮಂಗಳಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹18 ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಟೈಲಿಂಗ್, ಫ್ಲೋರಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್, RCC ಸೇರಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸಿನಿಂದ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆರು ಹುಡುಗರನ್ನು ಕರೆತಂದು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಿಲ್ಡರ್ ವಿಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇವರನ್ನು ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟೈಲಿಂಗ್, ಕಿಚನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, RCC ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಗೊತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದರು. 15 ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಮಾದರಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೇವಲ 8 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಿಫಲವಾದರೆ ಸಂಬಳವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಷರತ್ತು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದರು, ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೇಗ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಜೈನ್ ಸಹೋದರರಿಗೆ ₹5,100 ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
2008ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ
2008ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಯಿ ವಿಜಯ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು LLP ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿದರು. 2017ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹160 ಕೋಟಿ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.