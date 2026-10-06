ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ದಿನೇಶ್ ತಮ್ಮ ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಬದಲು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನೆ (ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್) ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎಸಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಮಾಜಿ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ. ಕಚೇರಿಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಕುಳಿತು ಊಹೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ, ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
NPCIಯಿಂದ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ರೈಡ್ವರೆಗೆ!
ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ದಿನೇಶ್. ಇವರು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' (NPCI) ಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜಮೀನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಹಾಲಿನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು.
ವರೂಣ್ ರಾಜ್ ಎಂಬ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ!
ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ರೈಡ್ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಿನೇಶ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ, "ಸರ್, ನೀವು ಐಟಿ ರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಹಾಲು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ખરીದಿಸುತ್ತೀರಿ?" ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಈ ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ವರೂಣ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು.
ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂತ್ರ!
ಸವಾರನು ಸವಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರೂಣ್ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ದಿನೇಶ್ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಬಿಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ, ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನೇಶ್ , ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ (ಪೈಸಾ ಭಿ ಮಿಲೇಗಾ) ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನೇರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸರ್ (ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಭಿ ಮಿಲೇಗಾ) ಸರಳವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆ!
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೈಕ್ ಏರುವ ದಿನೇಶ್, ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಅವರ ತಂತ್ರ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಅವರು ತಮಗೆ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಲು ಒಡಿಶಾಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಅಲೆ!
ವರೂಣ್ ರಾಜ್ ಈ ಭೇಟಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ (LinkedIn) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿತು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಎಂಬಿಎ (MBA) ಪದವಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಪಿಚ್ ಡೆಕ್ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣ ವರದಿಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಲಿಸುವ ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಫಿದಾ ಆಗಿದೆ.
ಅನೇಕರಿಂದ ದಾಖಲೆ!
ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ನಡೆ," ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, "ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.