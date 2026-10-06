ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡನ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ನಮನ್ ಧೀರ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ನೋದ ಏಕಾನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಎಡಗೈ ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾದ ಅಕ್ಷರ್, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಘಾತಕ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪಡೆಯ ಧೂಳೀಪಟ!
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಎಸೆದ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸತತ ಎರಡು ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಾದ ಹಾಗೂ ಬಿಗಿಯಾದ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಷರ್, ಆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಮೇಡನ್ ಎಸೆದರು. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೈರ್ ರನೌಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಷರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಪಡೆದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರನ್ ನೀಡದೆ ಮೇಡನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪ್ರವಾಸಿ ಪಡೆಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದರು.
ಬುಮ್ರಾ ದಾಖಲೆ ಸಮಗಟ್ಟಿದ ಅಕ್ಷರ್!
ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಈಗ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಎಸೆದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ೪ನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ೪ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಮೇಡನ್ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಕ್ಷರ್ ತಮ್ಮ ನಿಖರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ!
ಭಾರತದ ಪರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಎಸೆದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ೬ ಬಾರಿ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಭಾರತದ ತಾರಾ ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ತಲಾ ೨ ಬಾರಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ, ನಮನ್ ಧೀರ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ!
ಈ ನಡುವೆ, ಲಕ್ನೋದ ಏಕಾನಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ನಮನ್ ಧೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ (Debut) ಮಾಡುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿತು.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಈ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಅಕ್ಷರ್, ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.