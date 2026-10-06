ಪಂಜಾಬ್ನ ಮೋಗಾದಿಂದ ಬಂದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿ ಬೆಳೆದ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಪದವಿ ವಿವಾದದಂತಹ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ಛಲ ಬಿಡದೆ 2025ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದರೂ, ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಮೋಗಾದ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ, ಒಂದು ದಿನ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 8, 1989 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಭುಲ್ಲರ್, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ತಂದೆ ಹರ್ಮಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಹಾಕಿ ಆಡಿದರೂ, ಅವರ ಹೃದಯ ಮಿಡಿದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ. ತರಬೇತುದಾರ ಕಮಲ್ದಿಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನಿರ್ಭೀತ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು.
ಸಾಲು-ಸಾಲು ಸವಾಲು!
2009ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಕೇವಲ ಗೆಲುವುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿರಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸವಾಲು, ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು. ೨೦೧೭ ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ సెಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಬಾರಿಸಿದ ಅಜೇಯ ೧೭೧ ರನ್ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ತಾರೆಯಾಗಿ ಹೊಳೆದ ಅವರಿಗೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಿಎಸ್ಪಿ (DSP) ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು.
ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು!
ಆದರೆ, ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದವಿಯ ಸಾಚಾತನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ಮೀರತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದವಿ ನಕಲಿ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಬಂದು, ಅವರ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳೂ ಬಂದವು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಹೋಗುವಂತಹ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ೨೦೧೮ ರ ಟಿ೨೦ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ ೫೧ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ೧೦೩ ರನ್ ಬಾರಿಸಿ, ಟಿ೨೦ಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಹಾರವು ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳನ್ನೂ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿತು.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ!
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ (WBBL) ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯಳಾಗಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ WPL ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಭಾರತದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ ಬಂದದ್ದು 2025ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಒಡಿಐ (ODI) ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಾಗ! ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವಿಶ್ವವಿಜೇತರಾದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಹರ್ಮನ್ ವಿದಾಯ!
ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಂದರ ಪಯಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘಟ್ಟವಿರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2026ರಂದು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಮೂರೂ ಸ್ವರೂಪಗಳ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. "ವರ್ಷಗಳ ನೆನಪುಗಳು, ತ್ಯಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನುಡಿದಾಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೇವಗೊಂಡವು.
ಆದರೆ ಆಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ!
ನಾಯಕತ್ವದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕಳಚಿಟ್ಟರೂ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲು-ಗೆಲುವು, ನಿಂದನೆ-ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕಟ್ಟಿಬೆಳೆಸಿದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಈ ಮಹಾನ್ ಕಥೆ, ಕನಸು ಕಾಣುವ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಮರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.