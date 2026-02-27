ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಯ ಅಧಿಕಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಕೆಟ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ಫೆ.27): ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಸಮೂಹವಾದ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಂಚಲನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ (ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ) ಅಧಿಕಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸುವ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ 'ಟಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್' ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಮೂಹದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗದ (Unlisted) ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಯೆಲ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲ ಮುಕ್ತ ಗುರಿ: ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು. ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ: ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ (NBFC) ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು (FY25 ವರದಿ)
|ಕಂಪನಿ
|ನಷ್ಟದ ಮೊತ್ತ (FY25)
|ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
|ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ
|₹10,859 ಕೋಟಿ
|ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟ 48% ಏರಿಕೆ
|ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಕೆಟ್
|₹2,006.8 ಕೋಟಿ
|ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 42% ಹೆಚ್ಚಳ
|ಟಾಟಾ ಡಿಜಿಟಲ್
|₹828 ಕೋಟಿ
|ನಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿದೆ (FY24 ರಲ್ಲಿ ₹1,201 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು)
|ಟಾಟಾ ಪ್ಲೇ
|₹529.43 ಕೋಟಿ
|ನಷ್ಟ 50% ಏರಿಕೆ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ₹4,609.9 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ಧಾರ ವಿಳಂಬವೇಕೆ?
ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಧಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2027ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯ ನಾಲ್ವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರ ಪರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸರ್ವಾನುಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವವರೆಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.