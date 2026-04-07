ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಸಭೆಯು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿರೋಧವೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಸಭೆಯತ್ತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಲಯದ ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿವೆ.
ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ವಿರೋಧದ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣಗಳು
ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೀರಿ, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಆಡಳಿತ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಗಂಭೀರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಟಾಟಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡದೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದು ಆತಂಕದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
2025ರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆ (ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್) ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಹಾದಿಗೆ ತರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಅಧಿಕಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಆರ್ಟಿಕಲ್ 121ಎ’ ಪ್ರಕಾರ, ಚೇರ್ಮನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಹಮತವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. 2025ನೇ ಇಸವಿಯೊಂದರಲ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2022ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶೇಕಡಾ 30.4ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಿಸಿಎಸ್ನ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 33ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಐಪಿಒ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾಗೆ ಈ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 18.38ರಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಪೂರ್ಜಿ ಪಲ್ಲೋನ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು.
ಆದರೆ, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕತ್ವ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಎಂಬ ಕಠಿಣ ನಿಲುವನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ದಾರಿ
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಭೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿವೆಯೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಭೆಯೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಿನ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.