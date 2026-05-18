Kannada

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶ ಭಾರತ.

business May 18 2026
Author: Sushma Hegde Image Credits:Pinterest
Kannada

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಕೇರಳದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇರಳದ ಜನರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಪಾಲು ಸುಮಾರು 20% ಇದೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ?

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

Image credits: Pinterest
Kannada

ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕೇರಳದ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.

Image credits: Pinterest

ಮೇ 15ರೊಳಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ?

ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಸಲಿ ಬಂಗಾರ ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ?

ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿಯ ಟೈಮ್‌ಪಾಸ್‌ ಕೆಲಸವೇ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ತು; ದಿನಕ್ಕೆ 5000 ರೂ. ಸಂಪಾದನೆ