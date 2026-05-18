ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶ ಭಾರತ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇರಳದ ಜನರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಪಾಲು ಸುಮಾರು 20% ಇದೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ಕೇರಳದ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.
ಮೇ 15ರೊಳಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ?
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಸಲಿ ಬಂಗಾರ ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿಯ ಟೈಮ್ಪಾಸ್ ಕೆಲಸವೇ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ತು; ದಿನಕ್ಕೆ 5000 ರೂ. ಸಂಪಾದನೆ