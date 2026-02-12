Mysore Silk Craze: Why People Queue at 4 AM for ₹2.5 Lakh Saris ಸೆಲ್ರಬ್ರಿಟಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೊರತಾದ ಫ್ಯಾಶನಲ್ ಸೈಕಲ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.12): ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ. ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ನಿಗಮದ (KSIC) ಶೋ ರೂಂ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಶಟರ್ ತೆರೆಯುವವರೆಗೂ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಟೋಕನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಟೋಕನ್ ಇದ್ದವರಿ ಮಾತ್ರವೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ. ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೀರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ KSIC ಎದುರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವೇ ಭಾರೀ ಸರತಿ ಸಾಲು ಇರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೂ, ಹಾಗಂತ KSIC ಮುಂದೆ ಇರುವುದು ಹಠಾತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಮಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯೇ ಇದು.
ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ ಬೇಡಿಕೆ
ಸೆಲ್ರಬ್ರಿಟಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೊರತಾದ ಫ್ಯಾಶನಲ್ ಸೈಕಲ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅಥವಾ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು KSIC ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆಯ ಬದಲು, ಆಸ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ನ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ಎರಡು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಸೀಮಿತ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆ
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯಮದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ, 10-15% ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸೀರೆಗಳ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳು, ಮೋಟಿಫ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇಯ್ದ ಜರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿದಂತೆ, ಪ್ರತಿ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆಯ ಪ್ರತಿ ಸೀರೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹23,000 ರಿಂದ ₹2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಜರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, KSIC ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 8,500 ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಟೇಲ್ ಬವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯುವುದೇ ಕಡಿಮೆ
ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಇರೋದು ಯಾಕೆ?
KSIC ಎದುರು ಉದ್ದನೆಯ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲ, ಕೊರತೆ. KSIC ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆ (GI) ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀರೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದ ಜರಿ ಬಳಸಿ ಕರಕುಶಲವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ KSIC ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಭಾರೀ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನುರಿತ ನೇಕಾರರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಆರರಿಂದ ಏಳು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೇಯ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಶ್ರಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ KSIC ಸರಳವಾಗಿ "ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು" ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅನುಕರಣೆ ರೇಷ್ಮೆಗಳು, ಅಗ್ಗದ, ಯಂತ್ರ-ನಿರ್ಮಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರು ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ KSIC ಶೋರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಸ್ಟಾಕ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಆಧುನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
1912 ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜಮನೆತನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ KSIC, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೋಕೂನ್ ರೀಲಿಂಗ್ನಿಂದ ನೇಯ್ಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚೈನ್ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಖರೀದಿದಾರರು ತಾವು ಮೂಲ KSIC ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೂಡ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಲಿಯಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ಯಾಂಪರ್-ಪ್ರೂಫ್ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ಇದು KSIC ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಜವಾದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು KSIC ಶೋ ರೂಂಗಳು, ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನರು ಈ ಸೀರೆಗೆ ಕಾಯಲು ಸಿದ್ದವಿರೋದೇಕೆ?
ಅನೇಕ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 10% ಹೆಚ್ಚಳವು ಯಾರಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಖರೀದಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಪೂರೈಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.